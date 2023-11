Silvestre Dangond estrena nuevo álbum “Ta malo”

El cantautor colombiano Silvestre Dangond, la estrella internacional del vallenato, ganador de dos Latín GRAMMY y recién nominado en dos categorías, presenta oficialmente su nuevo álbum de estudio “TA MALO”, el #15 en su carrera de más de 20 años.

Apoyando este nuevo lanzamiento, Silvestre Dangond también anunció que una vez más hace alianza con la compañía de mercadeo y entretenimiento Loud And Live, en su “TA MALO USA TOUR” que dará inicio el 12 de abril de 2024 en Orlando, Florida, y concluye el 9 de junio en San Juan, Puerto Rico, visitando ciudades como Miami, Los Angeles, Houston, Dallas, Denver, Washington DC, Chicago, Boston y Nueva York, entre otras. Los boletos salen a la venta el miércoles 8 de noviembre a través de www.SilvestreDangond.com

En su álbum “TA MALO” Silvestre entrega un trabajo concebido desde el amor y para hablar de amor, firmado bajo Sony Music.

Un álbum de 15 canciones, con la inspiración de Silvestre junto a otros compositores. La producción es de Carlos Huertas Jr, Beto Urieles, Roland Valbuena y Silvestre Dangond.

La explicación de Silvestre Dangond del titulo “Ta malo”

“La inspiración de ‘’TA MALO”, no es una sola inspiración, porque no escribí todas las canciones, son varias inspiraciones donde los compositores, se volvieron cómplices de mis deseos, todo el tiempo declaré que este álbum quería hacerlo, en amor y con canciones de amor cotidianas, pero en amor… yo creo que cuando escuches el álbum comenzando te vas a reír de entrada”, comenta el artista.

“TA MALO”, cuenta con 15 temas. Al hablar de “La Vallenata”, el artista afirma que “es una canción de mi autoría, que me gusta porque en poquitas líneas narré toda mi vida, me faltó solamente hablar de mi mamá cuando me trajo al mundo.

El resto narré muchísimas cosas y no dije más por respeto a la mujer, a nuestra intimidad, pero la verdad que la pongo aquí a consideración y siento que va a ser la canción con que más se pueden identificar los silvestristas”.

De las 15 canciones el primer sencillo después de estrenar el álbum es “Bacano”