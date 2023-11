“Me parece ridículo”: Dumek Turbay sobre exigencia de credencial para iniciar empalme

Cartagena

Dumek Turbay, respondió a las declaraciones de William Dau, quien aseguró que la comisión de empalme no se instalará oficialmente hasta que la autoridad electoral entregue la credencial al alcalde electo.

A través de los micrófonos de Caracol Radio, el alcalde electo calificó como “ridículo” el argumento dado por el mandatario actual para no iniciar el empalme, teniendo en cuenta que su victoria en las urnas se dio por más de 100 mil votos si se compara con el total de sufragios que obtuvo Javier Julio Bejarano, candidato del Pacto Histórico.

“Yo no tengo diferencias con él, aquí el único que ha estado peleando solo en el ring es él. Me parece ridículo el argumento de que no tenga la credencial, creo que los cartageneros saben que no hay ningún riesgo que en los escrutinios el resultado cambie. Fueron más de 100 mil votos de diferencia entre el segundo, creo que es una legitimidad, un mandato claro, no entendería por qué demorar la instalación del empalme”, expresó.

No obstante, el alcalde electo dijo que respetará la decisión de William Dau y esperará la entrega oficial de la credencial para poder iniciar el empalme con la administración de Salvemos Juntos a Cartagena.

“Él es el alcalde tengo que respetar su decisión, voy a esperar paciente la entrega de la credencial que me dicen que puede ser en las próximas dos semanas. Mañana instalo la comisión de empale de manera oficial de nuestra campaña, vamos a trabajar, a recuperar información, visitar escenarios de inversión, hablar con empresas de servicios públicos, es decir vamos a aprovechar el tiempo mientras se oficializa la credencial”, puntualizó Dumek Turbay.