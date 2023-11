“Los votos los tengo yo, usted está por una cuota”, concejal Ávila a gerente de Metrolínea

Bucaramanga

Ante el concejo de Bucaramanga, la gerente de Metrolínea Yolima Espinel presentó el informe de gestión del tercer trimestre del año, sin embargo, los corporados dejaron en claro su posición frente a la situación del sistema e incluso los ánimos se elevaron.

Esto dijo el concejal Luis Ávila, “¿A quién le pagó con esos $20.000.000 millones porque esos eran para funcionamiento para mejorar el servicio pero sé que se le pagó a un acreedor? Así se ría, le pido respeto, porque los votos los tengo yo, no los tiene usted, usted está acá por una cuota entonces denos respuestas. Y así se ríe de la ciudad siendo usted la directora de Metrolínea que no sirve para un carajo y que ustedes se están gastando la plata en burocracia entonces si le pido que no se ría en mi cara y me respete.”

También, el concejal Carlos Barajas se retiró del recinto asegurando que la gerente no respondió a ninguna de las inquietudes que él le planteo.

Esto dijo, “Presidente me pongo de pie porque tengo que decirle a la gerente con inmenso respeto, utilizó más de 40 minutos para responder y no respondió nada. Por respeto a la ciudad me pongo de pie para yo pedir perdón a Bucaramanga porque no hicimos nada por Metrolínea”.

Sobre el proyecto para liquidar el ente gestor, volvió a enfatizar la gerente que es responsabilidad del alcalde Juan Carlos Cárdenas presentarlo pues desde la junta solo se recomendó la liquidación y es él quien debe bajarlo al concejo para que los cabildantes aprueben este hecho.