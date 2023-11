Intentan secuestrar al padre de excandidato a la Alcaldía de Ocaña

Cúcuta

El excandidato a la alcaldía del municipio de Ocaña, Nelson Arévalo denunció el intento de secuestro de su padre al sur del Cesar.

Se trata de un intento de rapto de seis hombres armados en el sector conocido como Besotes en la Ruta del Sol, cuando se movilizaba en su vehículo que recibió varios impactos de bala, el político hace un fuerte llamado de atención a las autoridades.

“Mi señor padre salía de la finca y seis delincuentes lo esperaron en una camioneta y una moto, pero gracias al acompañamiento que tiene mi padre se logró repeler eso, hubo un intercambio de disparos, gracias a Dios no pasó nada, pero esa es la desgracia de país que tenemos en este momento, estamos solos, abandonados en el campo, la gente trabajadora” dijo a Caracol Radio Nelson Arévalo, excandidato a la Alcaldía de Ocaña.

Asegura que es muy preocupante lo que ocurre en esta región del país, donde cada vez más empresarios toman la decisión de irse por la falta de garantías de seguridad.

“La lectura que hay de esto es que no hay tropa, no hay Policía que nos defienda, no hay Ejército que esté atento, los tienen maniatados, no sé qué estará esperando este gobierno, en manos de quién querrá entregar a la gente, todo el mundo pensando en irse, es lo que me preocupa” agregó Arévalo.

En la provincia de Ocaña más de 10 personas permanecen privadas de la libertad por parte de grupos delincuenciales.