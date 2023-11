Elon Musk afirmó que con la inteligencia artificial “ningún empleo será necesario”

El multimillonario Elon Musk cree que la inteligencia artificial acabará eliminando la necesidad de mano de obra asalariada. Es difícil decir cuándo llegará este momento, “pero vendrá un punto en el que el empleo ya no será necesario”, dijo Musk en una conversación con el primer ministro británico, Rishi Sunak, tras la conclusión de la primera conferencia internacional sobre seguridad de la Inteligencia Artificial en Milton Keynes, Inglaterra.

Además de Sunak, en la cumbre también participaron el ministro federal de Economía, Robert Habeck (Verdes), y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris. Sunak invitó al jefe de Tesla a una mesa redonda de casi una hora de duración, que fue publicada en su plataforma X (antes Twitter). En el formato no se permitían preguntas de periodistas.

Según lo dicho durante el encuentro, a Musk no le preocupan los trastornos sociales resultantes de la pérdida de empleos debido a los avances en la inteligencia artificial.

“No tendremos una renta básica universal, tendremos un gran ingreso básico universal. El desafío será encontrarle sentido a la vida”, afirmó.

El optimismo de Musk no fue compartido por todos: los participantes de alto rango en la cumbre de IA habían señalado anteriormente la pérdida de empleos debido al rápido desarrollo de la tecnología como una de cuatro “áreas de peligro” hacia el futuro.

Cobro en Twitter o X

Por otra parte, en días pasados, se dio a conocer que la red social X, antes Twitter, empezó a realizar un cobro mínimo a los nuevos usuarios que estén ubicados en Filipinas y Nueva Zelanda. De acuerdo con Elon Musk, su programa llamado ‘Not A Bot’, tiene como objetivo reducir el número de bots (cuentas automatizadas) y limitar así “el spam y la manipulación” de la red social.

¿Qué implica este cambio?

Según el magnate, el pago mencionado por esa suscripción simbólica anual “no está pensada para generar ganancias, sino porque las suscripciones han demostrado ser la principal solución que funciona a escala en contra del uso de bots.

Por otra parte, es importante aclarar que la plataforma seguirá permitiendo la creación de nuevas cuentas sin el pago de la suscripción, pero no podrán interactuar: ni publicar, ni dar me gusta, ni republicar.

Así las cosas, las únicas opciones que se permitirán para las nuevas cuentas GRATUITAS serán de “solo lectura” y seguir cuentas. Los bots podrán, aparentemente, seguir usándose para incrementando las cifras de seguidores, pero ya no para la difución del contenido.

El trino que lo confirma

Desde el pasado 18 de octubre, se empezó a probar el nuevo programa (Not A Bot) en los países mencionados. Por eso, las cuentas nuevas y no verificadas deberán registrarse para obtener una suscripción anual de $1 USD para poder publicar e interactuar con otras publicaciones. Dentro de esta prueba, los usuarios existentes no se ven afectados.

“Tendremos que vigilar muy cerca. Lo que importa son los enlaces a fuentes de datos reales, no algún artículo de prensa tonto. Muchas organizaciones de medios ya no tienen modelo de negocio ni circulación significativa: simplemente existen como herramientas de propaganda para sus propietarios”, escribió en X.