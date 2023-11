Contraloría reconoció a veedor santandereano como el mejor a nivel nacional

Bucaramanga

Ramiro Vásquez de la Veeduría Ciudadanía Activa Santandereana quien desde hace varios años ha hecho seguimiento a temas de salud y contratación pública en Bucaramanga y en el departamento.

La Controlaría General de la República entregó el premio Alfonso Palacio Rudas que reconoce a las personas que se comprometen con la comunidad y que hacen la vigilancia a las entidades públicas.

“A mi me satisface en lo personal pero lo que más me satisface es que soy el primer santandereano que se gana este premio que otorga la contraloría en donde participaron más de 15 veedores del país, yo me sorprendí mucho pero es una señal de que cuando las veedurías se hacen con juicio logramos objetivos positivos”, señaló Vásquez.

Este reconocimiento se da por las alertas que Vásquez ha venido haciendo sobre presuntas irregularidades en un contrato del 2013 del Hospital Universitario de Santander con el que se pretendía ampliar y remodelar la Unidad Neonatal.