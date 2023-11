Anthony Zambrano no pudo defender su medalla de oro en la final de los 400 metros de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El guajiro había alcanzado el bronce en la competencia; no obstante, terminó siendo descalificado.

Zambrano, quien aún no logra la marca necesaria para clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024, se había visto superado en la prueba por el brasileño Lucas Conceicao y el mexicano Luis Antonio Aviles; sin embargo, los jueces notificaron una invasión de carril durante la competencia.

Con la descalificación de Zambrano, el bronce quedó en manos del chileno Martín Kouyoumdjian; mientras que el también colombiano Jhon Alejandro Perlaza finaliza quinto con una marca de 47.32. Conceicao ganó el oro con 45.77.

Sigue sin recuperarse de la lesión

En diálogo con Caracol Radio al final de la competencia, Zambrano explicó que no ha podido recuperarse de la lesión que lo ha venido aquejando desde hace varios años, pese a ello, el guajiro asegura no sentirse frustrado.

“La verdad es que vengo con varias lesiones, llevó varios años con la misma lesión, porque no hemos parado, siempre seguimos el entreno y muchas cosas. Han venido competencias, me han lastimado y bueno, yo vine a hacer una sola competencia, me tocó hacer dos y lastimosamente la segunda competencia no me dejó recuperarme para la final”, declaró el medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Las lesiones sí me las han tratado, tengo un equipo de entreno muy fuerte, médico, fisio. Tengo una fisio que es muy importante para mí, la quiero mucho, que es Nury, ella me recupera, pero así es el alto rendimiento, vas hoy bien, mañana te lástimas, mañana sí, mañana no. Son muchas cosas que pasan, tienes que saber darle manejo y dar lo mejor de sí en tus tiempos”, concluyó al respecto.

🏃‍♂️🇨🇴 Anthony Zambrano, descalificado en la final de los 400 metros de los Juegos Panamericanos: "No estoy frustrado, le doy gracias a Dios porque tenemos vida, estamos presentes representando a mi país".@hectorechavez https://t.co/v6Dg5K0r6q pic.twitter.com/LFK2a6Fozw — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) November 2, 2023

Martina Weil ganó el oro en los 400 metros femeninos

Por su parte, Martina Weil Restrepo, hija de la colombiana Ximena Restrepo, quien ganó una medalla de bronce en la misma prueba de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, se colgó la medalla de oro en la categoría femenina, logrando el octavo metal dorado para la delegación chilena.