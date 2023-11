Usuarios de Sanitas piden al Ministerio de Salud que “diga la verdad” sobre crisis financiera

Crece la incertidumbre entre los pacientes de Sanitas, por la última escalada en la crisis financiera de esa EPS.

Tras varios meses de alertas sobre las dificultades económicas en varias empresas promotoras de salud, la Cruz Verde, dispensario de Sanitas, decidió no entregar más medicamentos que estén por fuera del PBS (Plan Básico de Salud).

Sin embargo, las dificultades para acceder a medicamentos e insumos a pacientes con enfermedades cuyo tratamiento están por fuera del PBS, no es un asunto reciente. Desde hace al menos un año se vienen presentando retrasos.

“Hace más o menos un año viene la desfinanciación. No solamente en presupuestos máximos”, denunció Gloria Quiceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas, en conversación con 6AM Hoy por Hoy.

Quiceno comentó que algunos medicamentos como las gotas para algunos problemas visuales y la levotiroxina, usada en el tratamiento de problemas de tiroides, tampoco se consiguen con facilidad.

“La respuesta es ‘venga todos los días a ver cuándo aparecen, seguramente en estos días aparecerá’. Pero hay un vacío entre cuando usted necesita el medicamento y cuando se lo entregan”, aseveró la presidenta de la organización.

A lo que agregó: “ese es el día a día que no es un problema concreto de Sanitas, sino de todas las EPS: la desfinanciación”.

Según los últimos pronunciamientos oficiales de la EPS Sanitas, la deuda que tiene con Cruz Verde alcanza los $400 mil millones.

Por esta razón, la proveedora de medicamentos e insumos decidió suspender la entrega de medicamentos no PBS.

Sin claridad en las cuentas

En su comunicación, la presidente Quinceno expresó su preocupación y la de todos los usuarios de Sanitas por la falta de claridad sobre la financiación del sector salud.

Incluso sugirió que el Gobierno Nacional no está diciendo la verdad al respecto. “Por favor, en nombre de los pacientes de alto riesgo, de alto costo y de enfermedades huérfanas, le suplicamos al ministro que escuche el clamor, se siente y le diga la verdad al país”, expresó.

Informó que la EPS puso en conocimiento de la Asociación de Usuarios que la facturación de la Cruz Verde a Sanitas es de 52 mil millones de pesos. Cifra que no es posible cubrir por completo con los giros estatales.

“Para ese rubro el Estado gira 32 mil millones. No hay un faltante, hay una desfinanciación”. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha sido insistente en aclarar que hizo un giro por valor cercano a 8 billones de pesos.

Quiceno aseguró que la asociación no conoce de forma exacta las cifras y datos sobre deudas de Sanitas. Por esto no pueden confirmar si en realidad hay un faltante de 20 mil millones de pesos, o no.

“No podemos decir si es cierto o no, porque no tenemos acceso a las facturas. Este control lo tiene MinSalud. Todos los presupuestos máximos son aprobados por MinSalud. Si el Ministerio no lo aprueba, no lo entregan”, explicó.

Además, hizo un llamado para “que el Ministerio deje de decir que ya giraron 7 billones y 800 millones. Y que Cruz Verde también diga cuánto le facturan a Sanitas”, reclamó.

Según Quiceno, la respuesta del Ministerio de Salud sobre la sostenibilidad económica de Sanitas siempre remite al giro de los casi ocho billones de pesos en pagos.

“Ese no es el tema, el tema es la desfinanciación”, dijo la presidenta de la Asociación de Usuarios. A lo que agregó que el centro del asunto es lo que sucede con los medicamentos para enfermedades no PBS o del antiguo POS (Plan Obligatorio de Salud). “Ahí hay un déficit”, denunció.

Noticia en desarrollo.