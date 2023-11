Soplaviento- Bolívar eligió como alcalde al bajista de Rafa Pérez

Cartagena

Con un registro de 3.421 votos, Ángel Antonio Orozco Vega del partido Verde, se convirtió en el nuevo alcalde del municipio de Soplaviento- Bolívar.

Hasta ahí pareciera ser un resultado más en materia electoral, sin embargo, la elección del mandatario produjo cambios en el ámbito vallenato, por ser el bajista del cantante Rafa Pérez. Este reconocido músico y productor bolivarense, que también acompañó con su instrumento al desaparecido Kaleth Morales, decidió incursionar en la política y recibió el respaldo de sus paisanos en las urnas.

“Tengo un hermano, que acaba de ser elegido alcalde de su pueblo. Me va a dar guayabo, mirar mi grupo y que no estés ahí, pero me llena de orgullo y satisfacción saber que estás cumpliendo un propósito de Dios puso en tu corazón. Te quiero mi hermano”, dijo el intérprete en su cuenta de Instagram.

Por su parte el artista y ahora jefe del Gobierno municipal, se comprometió a “cambiar su historia y reconstruir Soplaviento”.