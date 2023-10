Cruz Verde suspende la entrega de medicamentos para afiliados a EPS Sanitas

Este lunes uno de los dispensarios de medicamentos más grandes del país, Cruz Verde, confirmó que dejará de suministrarle los medicamentos no PBS (Plan Beneficios en Salud) a la EPS Sanitas, entidad que tiene cerca de 6 millones de afiliados. Este tipo de medicamentos, son todos aquellos que no están cubiertos por la denominada UPC y se pagan a los prestadores mediante la figura de presupuestos máximos.

Según la información emitida por Cruz Verde, la EPS ya fue notificada de la decisión. La organización que dispensa los medicamentos reporta que la deuda que hace insostenible la situación con Sanitas es del orden de 400.000 millones de pesos. Esta deuda entre los dos actores del sistema se ha venido acumulando durante los últimos tres años y hasta ahora no lograron un acuerdo de pago para continuar con el suministro de los medicamentos.

“En este momento Cruz Verde no cuenta con abastecimiento de productos como pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles y otros insumos no PBS para los afiliados de EPS Sanitas”, explicó Claudia Sterling, vicepresidente legal y de asuntos corporativos de Cruz Verde. En este sentido, desde el próximo 15 de noviembre quedará completamente suspendida la entrega de esta línea de medicamentos a los afiliados de EPS Sanitas que venían reclamando estos dispositivos en Cruz Verde.