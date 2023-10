“Construiré sobre lo construido, vamos a pagar deudas históricas”: Johana Aranda

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, cumplió una agenda agitada en el primer día luego de su elección, en la mañana visitó a las familias del barrio La Cartagena, allí se comprometió a gestionar la construcción de un puente para que los habitantes del sector no tengan que pasar todos los días caminando la quebrada El Tejar, debido a que allí no existe una estructura para este fin, a la vez se reunió con el equipo de trabajo del alcalde, Andrés Hurtado, para iniciar el empalme y tuvo un encuentro en horas de la tarde con la gobernadora electa, Adriana Magali Matiz.

Johana Aranda sostuvo que su gobierno será en las calles y con los pies en el territorio “Asimismo vamos a gobernar la ciudad, Ibagué necesita una alcaldesa humana, cercana de carne y hueso que entienda las necesidades de su gente, por eso gobernaremos poniéndole la cara a los problemas, pero sobre todo mirando de frente a los ibaguereños”.

Aranda ratificó que es el tiempo de las mujeres y buscará trabajar de la mano con Adriana Magali Matiz “Yo soy la alcaldesa de todos, los que me eligieron y los que no me eligieron, yo abro mi corazón y recibo a todos los ibaguereños, a todos los contendores”.

Uno de los puntos clave de su administración va a ser la implementación de un programa ambicioso de cambio las redes de acueducto y alcantarillado, además de la recuperación de vías de la mano con el Ejército.

“Vamos a hacer un plan ambicioso, el Ibal levanta un tubo y daña la vía eso se acaba, vamos a trabajar de manera articulada en acción compartida con la comunidad”, sostuvo Aranda.

Obras de infraestructura

Según Johana Aranda, alcaldesa electa de Ibagué, su trabajo se centrará en la avenida Ambalá, Mirolindo y Pedro Tafur “Dos proyectos importantes, terminar de conectar la 103 y la trasversal 94 para conectar La Samaria con la Ciudadela Simón Bolívar, en la Ambalá en la glorieta de la 60, la vía al Salado que está en precarias condiciones y el deprimido de la calle 25, vamos a pagar deudas, primero mi primaria”.

A la vez mencionó que va a iniciar con la recuperación de la red semafórica, mejorar la movilidad, cambios de sentidos de flujo vial, tomar orden y autoridad para que los ciudadanos no se vena afectados por los trancones.

Aranda insistirá en declararle la guerra al microtráfico para evitar que se sigan perdiendo menores en el consumo de alucinógenos “Habrá una gobernanza en las cuatro fuerzas militares, el aparato judicial y la inteligencia para detectar las bandas del microtráfico que se han tomados las escuelas y colegios”.

También resaltó su experiencia en lo público, por lo que aseguró que no pondrá retrovisores y construirá sobre la construido, para lo que hará un empalme que permita empezar a dar rápidos resultados a los ibaguereños.

Sobre el gabinete, dijo que se tomará el tiempo necesario, pero algo que tiene claro es que los cargos se entregarán el 50% para las mujeres y el 50% para los hombres “Soy una convencida que el éxito de un gobernante es el equipo, por eso nos tomaremos el tiempo necesario para escoger con sabiduría y precisión el equipo, a mí me acompaña un equipo de lujo que me ayudó a construir la propuesta de Ibagué segura y sin miedo”.