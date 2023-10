Dejemos diferencias, son bienvenidos candidatos a la mesa de trabajo: Alcalde electo de Bucaramanga

Al cierre de las elecciones regionales, Jaime Andrés Beltrán fue confirmado como el próximo alcalde de la ciudad de Bucaramanga. El nuevo mandatario se quedó con el apoyo del 34,62 % de los votos. Detrás estaban Carlos Felipe Parra y Edison Oviedo con 14,70 % y 12,84% respectivamente.

Beltrán llega al cargo luego de que en las elecciones del 2019 quedara como el segundo más votado. A su vez, el nuevo alcalde es reconocido por ser pastor de una iglesia cristiana y porque en el pasado se desempeñó en dos periodos como concejal de Bucaramanga.

El mandatario electo logró la victoria en las elecciones tras recibir el apoyo del partido Colombia Justa Libres y el coaval del partido de la U y Salvación Nacional. Es también comunicador social y tiene una maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública.

De esta forma, Jaime Andrés Beltrán comentó en Caracol Radio y Red + que desea escuchar a los excandidatos y recibir sus aportes para lograr un plan de trabajo que sea beneficioso para la ciudad.

Por otra parte, aclaró que a lo largo de la carrera política sintió que Dios lo acompañó. Una de las señales para él fue cuando en la boleta quedó con el número 1. “Tengo la certeza de que nunca me abandono. Cuando sentí muchas veces que yo ya no podía, sucedieron cosas raras y cosas que en lo normal no suceden. Eso me llenaba, me reconfortaba.”

Cárceles en la ciudad:

En relación con las cárceles en la ciudad, mencionó que buscará fortalecer los centros de detención. “Nunca hemos hablado de megacárceles. Siempre hemos hablado de cárceles transitorias, lo que se llama centro de atención transitorio y vamos a insistir en eso. El centro de atención transitorio va a ser un hecho en el primer año y lo van a conocer”

“Es una manera descongestionar las estaciones de policía y a nivel de la Corte Constitucional es una exhortación a los alcaldes, a tal punto que yo no puedo aprobar el presupuesto del municipio hasta que yo no tenga una partida presupuestal. Nuestra propuesta sigue siendo clara y puntual en decirle a los bumangueses que vamos a construir un centro de atención transitorio para que los bumangueses vuelvan a sentir la tranquilidad y la seguridad”, agregó