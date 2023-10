Soy un ibaguereño independiente que quiere combatir políticos tradicionales: Didier Blanco

Ibagué

En el marco de los Universidiálogos, el candidato a la Alcaldía de Ibagué, Didier Blanco, aseguró que su propuesta para la ciudad es la de un ibaguereño independiente que quiere llegar a combatir los clanes políticos que han tenido el poder.

Blanco es psicólogo de la Universidad Antonio Nariño, abogado de la Universidad del Tolima, especialista en gerencia de empresas y especialista en derecho penal de la Universidad de Ibagué.

“Soy un empresario que quiere recuperar la ciudad, pero hoy la ciudadanía me identifica como ´El Mán de las Redes´, sueña con una ciudad arquitectónicamente bonita, urbanísticamente bien desarrollada para la gente”, sostuvo Blanco.

En medio de esta apuesta de las universidades de Ibagué y Caracol Radio, el aspirante sostuvo que en los próximos cuatros la ciudad tendrá la oportunidad de proyectarse a través del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.

“En Ibagué hay un sector que quiere empleo, otro que quiere ingresos, hoy muchos jóvenes no quieren empleo, quieren es ingresos, una actividad licita donde se ganen un dinero y poder disfrutar su vida, el empleo es lo tradicional. Generaremos emprendimientos nuevos, fortaleceremos las empresas que tenemos y traeremos nuevas compañías”, aseguró.

Para generar dinámica económica, sostuvo que a través de Infibagué se buscará colocar $14 mil millones al servicio de los emprendedores “Hay muchos a los que los bancos no les prestan por eso esta estrategia, al igual para traer nuevas empresas generaremos confianza para la inversión”.

Por otra parte, manifestó que se implementará en los colegios programas en los que los estudiantes puedan aprender oficios alternativos que les permita al salir del colegio generar ingresos, entre los que está el manejo de redes, tatuadores entre otros.

“Ser independiente me permite reconocer lo que es y criticar lo que no es, se que en el IBAL se ha trabajado muy fuerte por sacar el tema del acueducto complementario, pero hoy no es la solución definitiva, por eso se debe suspender de manera temporal la extensión de la ciudad, mientras se desarrolla el centro”, aclaró.

En materia de educación superior sostuvo que la capital del Tolima se puede convertir en una ciudad universitaria “Es triste que un profesional deba ir a Bogotá para especializarse por eso deben existir más convenios entre las universidades que sea un gana gana”.

En lo concerniente en salud mental, resaltó que proyectará la construcción de la primera granja de salud mental y desarrollo cognitivo “Allá se atenderán a los pacientes que nacieron con una afectación mental para que reciban una atención especial y que su mamita pueda descansar, la segunda sección para los que tienen problemas del consumo de drogas y la tercera para cualquiera de nosotros que su situación emocional ha sido afectada”.