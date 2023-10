“No estaba en riesgo el centro asistencial”: exgerente del Hospital del Líbano, Tolima

Tolima

El exgerente del hospital Alfonso Jaramillo Salazar, Jaime González, aseguró en diálogo con Caracol Radio que en la intervención forzosa hecha por la Superintendencia de Salud no se respeto el debido proceso.

Según González, está acción que va en primera instancia por un año, podría ser una retaliación política impulsada por el diputado Liberal, Carlos Reyes, que en varias oportunidades solicitó esta intervención.

El exgerente además sostuvo que en una visita realizada este año por parte de funcionarios de la Supersalud se habían dejado 31 hallazgos con el fin que se hiciera un plan de mejoramiento, plan de trabajo que fue presentado, pero el centro asistencial nunca recibió respuesta por parte de la entidad.

“Consideramos que haber retirado al gerente y a la junta directiva del hospital no se realizó el debido proceso, tengo 10 días para presentar los mecanismos administrativos y judiciales, en los hallazgos no hay ninguno por corrupción, hay uno que habla que la junta directiva no tiene los miembros completos, pero le expliqué a la Supersalud que yo no soy el que nombra los miembros de la junta”, dijo González.

Para González, existe una linea directa con temas políticos, por ejemplo, que la gerente interventora será Nelly Belén Arsuza Mendoza, profesional que fue hace unos años gerente del hospital de El Espinal durante la Gobernación del Liberal, Luis Carlos Delgado Peñón.

“Es una retaliación política, nosotros vamos a tomar las medidas administrativas y legales para defendernos, en las cuentas quedaron $4 mil millones, se le había pagado a los empleados, el hospital financieramente está muy bien, no tenemos un pasivo grande, hemos crecido por ejemplo lo recibimos con un presupuesto de $37 mil millones en el 2020, ahora tenemos un presupuesto de $93 mil millones”, afirmó.

A la vez se refirió a las denuncias sobre el supuesto uso de la institución en favor de una campaña de un candidato a la Alcaldía del municipio del Líbano. “Yo no tengo la culpa que un candidato a la Alcaldía haya trabajado en el hospital por más de 10 años, es un médico reconocido del Líbano y por eso lo matriculan, nunca he hecho una acción para incidir en las decisiones de los trabajadores”.

Finalmente sostuvo que en el centro asistencial no estaba en riesgo la atención a la población, además que la información financiera estaba al día y que el centro hospitalario tiene los recursos necesarios para seguir operando con normalidad.