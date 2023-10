John Bodmer defendió a Maxi Cantera de las críticas de la hinchada

Desde la llegada de John Bodmer al equipo, Atlético Nacional ha ido en alza y se perfila como candidato al título de este semestre. El entrenador de 41 años habló en rueda de prensa, luego de sellar su clasificación a los cuadrangulares tras vencer a Alianza Petrolera 2-0 en el Atanasio Girardot.

En dicha rueda de prensa, Bodmer habló sobre la importancia de los jóvenes y la personalidad que tienen, además de defender a Maximiliano Cantera de los insultos y las críticas por parte de la hinchada. El uruguayo lleva tan solo dos goles en 16 partidos disputados con el club, algo que no trae contenta a la afición verdolaga.

Sobre los insultos a Cantera, el entrenador fue contundente y afirmó que deben arroparlo y apoyarlo: “Es un tema que entre todos debemos arroparlo, él hace parte de la institución y si entró a jugar es porque es importante para el grupo, respetamos la posición de la hinchada, pero nosotros nos blindamos en el día a día”.

Acerca de la falta de minutos para el mediocampista uruguayo, John Bodmer afirmó que su trabajo es seleccionar once inicialistas y que, al final, son detalles los que deciden quién juega y quién no: “El tema de los extranjeros es que hacen parte de una plantilla de jugadores, son seres humanos y personas y durante los trabajos debemos gestionar jugadores y los tengo todos los días. Mi trabajo es seleccionar una nómina inicial y hacer un plan de cuáles podrían ser los posibles cambios según las situaciones del juego. Todos lo hacen muy bien durante la semana, son detalles que definen quién juega y quién no, hay una gran actitud en todos (...) Que, si es una falta de respeto frente a Cantera, son percepciones, seguramente el cómo jugador le cueste no ser inicialista”.

La personalidad de los jóvenes: “Aquí es donde hay que felicitar todo el proceso de la institución donde entrenadores de la sub 15, 16, 17, 19 y 20, pueden ver su gran trabajo aquí. El mérito no es totalmente mío, estoy solo aportando un grano de arena en todo esto que se ha construido, lo jóvenes que estuvieron hoy son proceso institucional y creo que merece una felicitación especial todos los formadores y también a los jugadores que tuvieron confianza y carácter”.

El trabajo de Juan Torres: “El trabajo de Juan Pablo como el de los otros 10 inicialistas y los que entraron fue bueno, pero destaco lo grupal, obviamente hay una individualidad allí, pero todo esto sucede gracias a los comportamientos que se trabajan durante la semana”.

Las críticas a Jefferson Duque: “No me puedo enfocar en tratar de entrar en una lucha con la hinchada, ellos tienen derecho a opinar y eso es muy respetable, me enfoco es en el trabajo del día a día y solo puedo decir cosas muy buenas como jugador de Jefferson y estoy seguro de que el arco se le va a abrir”.