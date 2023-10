Liga de Colombia: seis equipos luchan por los últimos dos cupos a cuadrangulares

Deportivo Cali vs. Junior | Colprensa

Se avecina la definición de la fase del todos contra todos en el fútbol colombiano. Con los cuadrangulares a la vuelta de la esquina, seis equipos están luchando por conseguir los últimos dos cupos a la ronda decisiva. Se avecina una última jornada imperdible.

Tanto Junior de Barranquilla como Deportivo Cali, séptimo y octavo de la tabla respectivamente, dependen de sí mismos para meterse a la fase final, de ahí para abajo están obligados a ganar y esperar resbalones ajenos. Alianza Petrolera, Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe y Unión Magdalena sueñan con el milagro.

Vale aclarar que tanto Santa Fe como el Unión, que por cierto ya selló su descenso a segunda división, tienen dos partidos pendientes, es decir que deben ganar ambos para tener alguna chance.

A continuación las cuentas de cada equipo de cara a los cuadrangulares.

Junior y Cali - 27 puntos

Barranquilleros y vallecaucanos tienen una consigna clara en la última fecha del todos contra todos: ganar o ganar. El Junior tendrá que vencer al Atlético Huila, otro de los que ya firmó su sentencia en el descenso, en el Metropolitano, mientras que el Cali se jugará el todo o nada en Tunja frente a Boyacá Chicó.

En caso de empatar también podrían meterse, siempre y cuando Santa Fe no gane sus dos compromisos pendientes o que Alianza Petrolera y/o Unión Magdalena no protagonicen una goleada histórica.

Alianza Petrolera - 25 puntos

La derrota en el Atanasio Girardot ante Atlético Nacional complicó su panorama de cara a las finales. Está obligado a vencer al Deportivo Pereira en el Danielo Villa Zapata y esperar una derrota de Cali o Junior. En caso de que alguno de estos dos rivales empate, especialmente el Cali, el cuadro de César Torres deberá vencer por al menos ocho goles de diferencia.

Deportivo Pasto - 24 puntos

El empate en casa con Independiente Medellín lo dejó al borde de la eliminación. Con -4 en la diferencia de gol, tendrá que golear a domicilio al Envigado y esperar que Deportivo Cali caiga por una buena diferencia y que Alianza Petrolera no gane. El empate y la derrota lo deja eliminado.

Independiente Santa Fe - 23 puntos*

Tiene la “ventaja” de contar con dos partidos pendientes. La consigna no permite errores, está obligado a ganarle este viernes al Atlético Huila en Neiva y en la última fecha hacer lo propio en El Campín frente al Once Caldas. Claro está que necesita también que Junior o Cali no ganen su último partido.

En caso de empatar en la capital huilense, en Bogotá tendrá que golear al Once (tiene diferencia de gol de -7) y esperar que Cali caiga por una buena cantidad. Así como que Alianza y Pasto no sumen de a tres.

Unión Magdalena - 22 puntos*

Otro más que tiene un par de compromisos por delante. Necesita vencer este viernes al Deportes Tolima en Ibagué y derrotar en la última jornada al Independiente Medellín en Santa Marta. Misión sumamente complicada, teniendo en cuenta además que necesita una derrota de Junior o Cali.