Fue un error que no puede mantenerse: MinDefensa ante invitación a disidencias Farc

Bogotá

Ante la polémica que ha despertado la invitación a que el denominado Estado Mayor Central de la FARC, participará del evento protocolario de apertura de las elecciones regionales del próximo domingo en Popayán, el Ministro de Defensa, Ivan Velásquez, aseguró que es “inaceptable” la participación de este grupo armado en cualquier escenario relacionado con la próxima jornada electoral.

Ante el cuestionamiento de que fuera una decisión espontánea y unilateral del negociador, el ministro reiteró que desaprueba la presencia de este grupo armado en Popayan, el domingo.

“Es una decisión equivocada, que no puede mantenerse y que por lo tanto, mi petición es que no se lleve a cabo esa presencia de la mesa de diálogo en la instalación de la jornada electoral el domingo en Popayán”, dijo.

En ese sentido, explicó que hubo falta de comunicación y pidió a quienes hicieron la invitación, que la revoquen.

Me parece que es grave que asuman, además, competencias que no les correspondan. Sé que es con la mejor buena fe, con los mejores propósitos, porque conozco al doctor Camilo González, sé de su vocación de paz, de su dedicación, de su sacrificio, de su entrega, y que el, precisamente en una búsqueda de mejorar esta situación, de que el proceso de paz sea efectivo (…) pero me parece que es una decisión equivocada, que no puede mantenerse, y que, por lo tanto, insisto, mi petición es que no se lleve a cabo esa presencia de la mesa de diálogo, y que si el registrador o autoridades electorales, como dice en el comunicado, hicieron la invitación pues que la revoquen”.