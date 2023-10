El fin de semana de elecciones se reducirá el número de camiones en las vías del país

Pereira

Como un mecanismo de protección y para reducir los riesgos que se puedan presentar en las vías del país, por hechos de violencia o protestas entorno a la jornada electoral, los transportadores buscan estar en sus regiones o suspender sus recorridos principalmente el día domingo.

Para Juan Diego Martínez, integrante de la Asociación Colombiana de Camioneros, aun cuando se aumenta el número de uniformados en las carreteras, el riesgo sigue siendo latente.

“Con el tema de las elecciones siempre hemos tratado de estar en nuestras casas, por el sistema de seguridad que uno no sabe en dónde le van a salir con una protesta o cualquier tema de inseguridad, entonces, la mayoría tratamos de estar en las casas pero no todos podemos, a mí me llaman muchas veces a preguntarme que voy a hacer este fin de semana y yo siempre les digo que tratar de quedarme en la casa y si no el día domingo, ojalá desde el sábado quedarse ubicado en el pueblo más cercano, no dar papaya en las vías solas, en las que no hay acompañamiento, porque uno de los riesgos es que le salga la guerrilla con ganas de quemarle el carro a uno; y lo otro, el tema de que ahora a todo el mundo le dio por salir a hacer un paro, salen 15, 10 ó 20 a cerrar una vía”, dijo el líder gremial.

Advierte que hay otros temas como los polizones que se están convirtiendo en un riesgo en las carreteras, llegando a robar sus cargas, dinero que llevan para los fletes del viaje e incluso causando lesiones a los conductores.