Taxistas: a nosotros nos persiguen y la ilegalidad está regada, solo queda acudir a las calles

La noche del martes 24 de octubre los colombianos fueron testigos de una nueva jornada de paro desarrollada por una parte del gremio de taxistas. Los motivos detrás de la manifestación y de los reclamos de los ‘amarillitos’ tienen que ver con “promesas incumplidas” y asuntos que aún no han tenido una solución para los taxistas.

Las razones son la normativa y la regulación de las plataformas que permiten que vehículos particulares presten el servicio de transporte de pasajeros. Así como la continuidad del convenio interadministrativo entre Soacha y Bogotá que da paso a los buses. También estaría como argumento del paro el subsidio que prometió el Gobierno y el precio de la gasolina.

Con esto, en la mañana del 25 de octubre los taxistas se tomaron de nuevo las calles. Sin embargo, en medio de la jornada se evidenciaron hechos de vandalismo, como los ocurridos en Soacha. Al cierre del día, el gremio no logró un acuerdo con el Gobierno y anunciaron un nuevo bloqueo en el Aeropuerto de Bogotá, así lo aclaró Hugo Ospina, uno de los líderes del gremio.

Sobre este asunto, uno de los líderes del gremio, Herminso Bermúdez, habló en Caracol Radio y comentó que se excusa con la ciudadanía por las protestas, pero que ellos buscan garantías para trabajar. Además, dio detalles frente a la reunión con la Secretaría de Movilidad.

Bermúdez comentó que decidieron levantarse de la mesa porque no llegaron a un acuerdo. “Tuvimos una reunión con la secretaria de Movilidad, que desde que ella se posicionó hasta ahora nos dio la cara. Es lamentable que uno tiene que acudir a las vías de hecho para que los funcionarios lo atiendan a uno. No llegamos a ningún acuerdo, la verdad es que nos levantamos de la mesa porque no vimos las garantías necesarias para seguir dialogando con la Secretaría de Movilidad.”

De esta forma, el líder del gremio de taxistas explicó que ante los problemas que ellos evidencian y que les afectan, solo les queda “acudir a las calles y a las vías de hecho”, pues están en una “situación difícil”.

“Ella sigue insistiendo en que en realidad ellos son la autoridad y hacen lo que se les da la gana. Eso no es así. Nosotros le dijimos que a nosotros nos persiguen, nos hacen comparendos, la ilegalidad la tenemos regada por toda Bogotá y no le hacen nada. Además, los procesos que hacen al transporte ilegal no caminan en la Secretaría de Movilidad y no se aplican las normas que se deben aplicar”, agregó el taxista sobre la reunión