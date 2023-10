Primer ministro de Israel y líderes de esa nación pueden ser investigados: Experto en conflicto

Las autoridades en Gaza han alertado que en los últimos 23 años Israel y su Ejército han matado menos menores de edad, que en las últimas dos semanas. De esta forma, en solo la Franja de Gaza han muerto más de 2.700 pequeños por consecuencia de los ataques israelitas de los últimos días.

La cifra anterior es alarmante y despierta preocupación en entidades como la ONU. Esto se debe a que los pequeños que han fallecido desde el 7 de octubre representan un poco más de la mitad del total de los muertos en Palestina.

En las últimas cifras compartidas por la ONU, el número de fallecidos es mayor a los 5700. Lo cual ocurre en un panorama en el que parece no estar cerca un cese al fuego. De igual forma, el 68% de las víctimas mortales está compuesta por mujeres y niños.

Solo entre las 6:00 p.m. del pasado domingo 23 de octubre y las 6:00 p.m. del lunes 24 del mismo mes, es decir, solo en 24 horas, fueron dadas de baja 704 personas, de estas 305 eran niños. Las muertes serían consecuencia del incremento de la violencia por parte de Israel hacia el territorio de Gaza.

Otros de los afectados en este conflicto entre Israel y Palestina son los niños que se han quedado sin dónde estudiar, que son más 625.000. Además, de acuerdo a Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria de la ONU, de los 1550 desaparecidos, 870 son niños.

Sin embargo, este 26 de octubre la Oficina de Información del Gobierno de Gaza aclaró que más de 7.000 gazatíes han fallecido por los atentados israelís. Asimismo, unas 200.000 viviendas en Gaza, es decir, el 25% del área poblada, han sido parcial o totalmente destruidas.

En cuanto a Israel la cifra de fallecidos parece no aumentar, el último reporte registra que con el ataque del 7 de octubre de Hamás a Israel solo han muerto 1.400 personas. Adicionalmente, hay 224 rehenes.

¿Existirá sanción internacional por los ataques de Israel?

El Derecho Internacional Humanitario estableció que los menores de edad tienen especial protección cuando se presenta un conflicto armado. Esto se debe a que son más vulnerables que el resto de la población. A su vez, cuentan con protección al ser reconocidos como civiles por no participar en los enfrentamientos.

Recordemos que el Derecho Internacional Humanitario se ve directamente afectado por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, los cuales en este caso han sido ratificados por Israel y Palestina, y solo firmados por Israel, haciendo que sean vinculantes para esta última nación

La intención de dichos convenios es regular las acciones en las guerras y proteger a civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias, enfermos, y más, quienes pueden terminar como víctimas. En caso tal de que un Estado que reconoce los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales ha cometido “infracciones graves”, se puede enjuiciar o extraditar a los autores sin importar su lugar de origen.

Sobre el tema habló en exclusiva con Caracol Radio Oscar Palma, profesor del pregrado de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y experto en seguridad y defensa y PhD de London School of Economics. El experto mencionó que aún es pronto para determinar si existirán sanciones contra Israel por los ataques contra el territorio palestino.

El docente mencionó que hay sanciones enfocadas en el Derecho Internacional Humanitario. “Pero es muy temprano para analizar las pruebas, y concluir de forma definitiva si existen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, o, incluso, un genocidio. Básicamente, porque estamos en medio de las operaciones. Vamos a ver cómo evolucionan las operaciones en Gaza y qué puede pasar con una invasión por tierra”, comentó.

De esta forma, precisó que el Derecho Internacional Humanitario protege tanto a niños, como mujeres y personas de la tercera edad por su condición de vulnerabilidad. “Realmente, el Derecho Internacional Humanitario reconoce la diferencia entre combatientes y no combatientes. Se sabe que bajo las normas de la guerra no se puede atacar civiles. No puede haber unas consecuencias duras en términos de vidas y afectaciones a los civiles, lo que incluye los niños, las mujeres, los ancianos”

Con lo anterior, el experto expresó que se necesitan pruebas para que un Estado sea juzgado por medio del Derecho Penal Internacional. “Si se llega a comprobar que existe una acción sistemática en contra de estas poblaciones, entonces podríamos estar hablando de crímenes de guerra. Es ahí cuando entrarían los tribunales internacionales o, incluso, nacionales a juzgar la situación.”

Finalmente, aseguró que hay una probabilidad de que el primer ministro de Israel sea juzgado por las acciones contra Palestina. “Puede que Netanyahu y algunos líderes de Israel sean investigados por esa materia”