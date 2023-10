Reaparece Gloria Trevi Rescatando sonidos de los años 70

Tras el épico anuncio de su gira mundial “Mi Soundtrack World Tour 2024″ desde Los Ángeles, Gloria Trevi afirma que el bien siempre gana con el estreno de su enérgico tema “Inocente”.

Con los ritmos vibrantes y electrizantes que caracterizan a Trevi, “Inocente” fusiona el sonido de los años 70 con algunos arreglos vanguardistas.

“Es un tema realmente para divertirse, para bailar, seducir y ser seducido”, expresó Trevi. Lanzado bajo el sello independiente Great Talent Records, el tema está disponible en todas las plataformas de música digitales.

Trevi creó “Inocente” junto a los productores Eduardo Bladinieres y Gilberto Elguezaba, pensando en que sería interpretada por una pareja joven, sin embargo por azares del destino no pudo ser y fue adaptada para la regiomontana.

“La canción era para uno de mis hijos pero como cada uno tiene sus propios proyectos nunca se pudo concretar. Al final creo que todo pasa por una razón y este tema me tocaba cantarlo a mí. Además, el título del tema me encanta por todo lo que se dice de mí y representa todo lo que he estado viviendo”, expresó Trevi.

“Aunque el título de la canción identifica una de las épocas más difíciles de mi vida, el significado de la letra es otro: se basa en cuando conoces a una persona y tus amistades te dicen que es peligroso, pero sigues ahí ya que a veces nos gusta el peligro”, agregó.