Ya se entregaron estudios y diseños para la segunda fase del Hospital de Cuarto Nivel

Pereira

El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo confirmó que ya fueron entregados, al ministro de salud, los estudios y diseños para las obras de infraestructura de la segunda fase del Hospital de Cuarto Nivel que se construye en el departamento, un macroproyecto que cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional con una inversión aprobada de 600.000 millones de pesos, los primeros $200.000 millones recibidos fueron puestos en una fiducia y de estos recursos, $50.000 millones ya está en ejecución con la intervención de la primera fase.

El mandatario risaraldense dijo que se está cumpliendo con los compromisos adquiridos ante el Ministerio de Salud, lo que ratifica que desde Risaralda se tiene plena confianza en que el Hospital Carolina Larrarte - Nuestra Señora de los Remedios es prioridad para el territorio y debe mantenerse en el Plan Nacional de Desarrollo.

“El ministro de salud me dijo – gobernador necesito que usted en octubre me entregue los estudios y diseños de la segunda fase - se los entregamos, le hemos cumplido al ministro y esperamos que se superen todas las dificultades porque aquí, por encima de cualquier consideración, lo que está en juego es la vida y la salud no de un departamento, sino de una región de más de tres millones de personas que necesitan ese hospital. Las obras se están haciendo, es que esto no es un cuento, esto es una realidad; obviamente no lo vamos a alcanzar a terminar, lo vamos a dejar adelantado para que quien nos suceda en el cargo pueda seguir liderando este proyecto tan importante para la salud de los risaraldenses, los chocoanos, caldenses, quindianos, habitantes del norte del Valle y el Tolima”, reafirmó el mandatario.

La consigna del gobernador frente a la insistencia de una funcionaria del Gobierno Nacional para que se suspenda el proyecto y se devuelvan los recursos al Estado, es que hay que seguir trabajando, y reiteró que no es un capricho del gobierno local tener un Hospital de Alta Complejidad en la región, es una necesidad para millones de personas que hoy sufren las consecuencias por la falta de atención en el territorio.

“Yo no oculto que al interior del ministerio hay unos funcionarios empecinados en ponerle el palo a la rueda, al proyecto, aspiramos que con lo que hemos venido haciendo se supere y que el señor ministro, como me lo dijo, esté de acuerdo con que este proyecto hay que sacarlo adelante”, expresó el gobernador Tamayo.

Por el momento las obras continúan y se espera respuesta del Ministerio de Salud para seguir con el paso a paso de la puesta en marcha de la segunda fase del macroproyecto.