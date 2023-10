Carta de Miguel Uribe a 100 medios y organizaciones sobre ataques a la prensa en Colombia

Como reveló 6AM de Caracol Radio, a través de una carta dirigida a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Irene Khan, el senador Miguel Uribe Turbay expresó su preocupación por la libertad de prensa en el país.

Uribe, en esa nota, responsabilizó al presidente Gustavo Petro de animar un discurso peligroso contra la prensa: “Insiste en responsabilizar a los medios de comunicación de diversas conductas, incluso de actos delictivos, con el propósito de invalidar sus denuncias y restar credibilidad a las críticas que se le hacen a su gobierno”.

Según consta en la carta, “todo aquel que se atreve a expresar una visión distinta es tildado de ‘mentiroso’, de ‘promover masacres’, de ‘calumniador e insensato’ y de liderar una campaña de desinformación en su contra”.

Estas actitudes, según Uribe Turbay, “terminan restándoles credibilidad a los medios, presionando la agenda mediática y abriendo la puerta a la criminalización de la prensa, tal y como advirtió de manera contundente la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia en diferentes informes”.

Esta semana, Uribe hizo llegar copia de la carta a cerca de 40 organizaciones que defienden y practican la libertad de prensa, entre ellas: Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, Freedom House, International Federation of Journalists, Center for Media Freedom and Responsibility, European Centre for Press and Media Freedom, PEN International, Free Press Unlimited, Centro Knight para el Periodismo en las Américas y Amnistía Internacional.

De igual manera, a los directores de 50 medios internacionales como CNN, The New York Times, Wall Street Journal, Al Jazeera, El País América, Fox News, BBC News, Grupo Prisa, The Economist, AFP, Globo, Televisa, EFE, Deutsche Welle y Cadena SER.

La carta incluye numerosos ejemplos, trinos y declaraciones del presidente Gustavo Petro, en actitud agresiva con medios y periodistas, y remata en los siguientes términos: “En este contexto, es primordial que la sociedad colombiana y la comunidad internacional den un rechazo unánime a estas acciones que socavan los pilares de la democracia y atentan contra la libertad de expresión. Asimismo, es imperativo que los órganos judiciales actúen de manera ejemplar para sancionar a quienes atenten contra este derecho fundamental”.