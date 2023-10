Arquero de Quindío negó supuesto amaño: Quieren acabar mi carrera, no me vendo por 2 pesos

El portero del Deportes Quindío, Manuel Arias, estuvo en el VBar Caracol aclarando la polémica en la que se la ha visto envuelto en los últimos días tras quedar eliminados de los cuadrangulares finales del torneo Betplay ante el Boca Juniors de Cali.

El encuentro entre ambos equipos se disputó en el estadio Doce de Octubre, donde el portero del Quindío tuvo que afrontar dos penales en contra, de los cuales no pudo atajar ninguno de los dos, que fueron bien ejecutados por el delantero Ferney Angulo.

La polémica se desató luego de que un periodista acusara a Manuel Arias de señalar a los cobradores donde patear para que anotaran el gol, hecho reprochable y que además se ve envuelto en el tema de las apuestas ilegales; cabe recordar que el segundo penal pateado por Ferney le dio la clasificación al Boca Juniors de Cali a los cuadrangulares finales del ascenso.

En medio de está explosiva acusación, Arias manifestó: “Este señor que hizo la publicación es tan solo un hincha disfrazado de periodista. No pasó nada, a mí un compañero me dijo que la iba a cruzar, mi compañero conocía bien a Ferney porque jugaron juntos en Boca. Yo no miro al pateador porque en un segundo me puede cambiar la ubicación, por lo que siempre miro fijamente la pelota”.

Además Arias expresó su molestía con la persona que lo acusó de dejarse marcar los penales: “Este periodista me dijo que con esa publicación me iba a dañar la carrera, supuestamente el jugador me señala donde él va a patear y yo me tiro hacía el otro lado, eso no es así. Yo estoy abierto a someterme al detector de mentiras, ir a la Fiscalía, a Bogotá, no tengo miedo de nada”.

Sobre si le han ofrecido dinero por amaño de partidos, el arquero aclaró: “El señor habla sobre las apuestas de la B, el amaño de partidos y la verdad es que nunca he tenido la necesidad de venderme por dos pesos, y tampoco nunca me han ofrecido dinero mientras estoy dentro de un campo de juego”.

Finalmente, Manuel Arias concluyó que el periodista perderá su credibilidad luego del altercado: “Hay personas que usan las redes sociales para hacer daño, para herir a las personas. Ahora es más fácil perder la credibilidad que hacerle daño a una persona”.