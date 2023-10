Bochornosa expulsión por acto obsceno: jugador del Bucaramanga vio la roja por esta acción

El partido entre Atlético Bucaramanga y Boyacá Chicó terminó con victoria por la mínima (1-0) para el equipo santandereano en el estadio Alfonso López. El juego tuvo acciones polémicas y un arbitraje de Luis Delgado cuestionable, pues acciones que ameritaron al menos la revisión en el VAR, como una posible falta del arquero James Aguirre sobre Juan Ostos en la primera parte.

Sin embargo, estuvo correcto al acudir al llamado del VAR para atender a la revisión de una posible expulsión sobre el minuto 79′. Casi que, sobre la línea lateral, el jugador del Bucaramanga Jefferson Mena, intenta marcar a su rival del Boyacá Chicó (Wilmar Cruz), pero en su acción le terminó metiendo la mano entre los glúteos al atacante del cuadro de Tunja.

Delgado revisó la jugada y posteriormente le mostró la cartulina directa. “Es roja porque de acuerdo con la ley 12, el jugador del Bucaramanga actúa de un modo humillante e insultante contra el rival. Este tipo de acciones no son permitidas pues son mal ejemplo y el VAR no las deja pasar, porque generalmente el árbitro no las aprecia en el campo”, explicó el analista arbitral José Borda.

Así fue la jugada de la expulsión

➕¡El VAR actuó y se va expulsado el jugador de Bucaramanga! 🐆🔥♟️#LALIGAxWIN pic.twitter.com/Il5AxnVE5h — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 17, 2023

La acción le dio la vuelta al país, pues usuarios de las redes sociales se burlaron del proceder de Mena, pero no deja de ser una falta de respeto contra el rival e incluso se puede considerar una jugada antideportiva. Analistas concuerdan en que estuvo bien mostrada la cartulina y lo más probable es que caiga sobre el jugar una sanción superior a los dos juegos inhabilitados

Mena se suma a otros jugadores que se han visto envueltos en polémica por realizar la misma acción, como el caso de Gonzalo Jara de Chile con Édinson Cavani de Uruguay en un partido de Eliminatoria, Omar Méndoza del Queretaro o recientemente Marlon Torres de Santa Fe por Copa Sudamericana contra un futbolista de Universitario de Perú.