Luis Fernando Suárez: “Tuvimos deficiencia en el partido de Barranquilla”

Luis Fernando Suárez, entrenador colombiano (Photo by Omar Vega/Getty Images)

Luis Fernando Suárez, exentrenador de Costa Rica, estuvo en los micrófonos de El Alargue de Caracol Radio hablando de las Eliminatorias Sudamericanas, el balance de la Selección Colombia en esta doble fecha y el penal errado de Luis Díaz.

Sobre el penalti fallado por el guajiro ante Ecuador, el entrenador colombiano aseguró que, si bien son decisiones que se toman antes del encuentro, se debe tener inteligencia y no dejarse llevar por las emociones del partido.

“A saber lo que se dijo en la charla técnica y quiénes eran los jugadores designados, porque usualmente uno hace eso. Siempre hay algo ya definido. Ni siquiera en la charla técnica, en los entrenamientos previos ya uno prevé y se define quién debe cobrar. No sé cuál sería la situación, si fue por emoción o si ya estuviese definido. Me parece, y en ese sentido uno siempre debe pensar en qué se ha trabajado y que se ha definido y no jugar con las emociones”, comentó.

Acerca del partido en general, Luis Fernando Suárez afirmó que fue un encuentro muy táctico, en donde los dos equipos se cuidaron y se respetaron: “Fue un partido de esos donde uno espera mucho de espectáculo y después se queda pensando en cómo los dos propusieron tácticamente las cosas. En ese sentido, pudimos ver las tácticas de ambos equipos y por esa razón no se dio el espectáculo que uno quisiera. Los dos se cuidaron mucho y se respetaron mucho. Colombia fue mejorando. Creo que al principio pudo haber tenido algunos problemas, por eso llegaron dos palazos por parte de ellos (Ecuador). Me parece que poco a poco fue mejorando y en ese sentido fue una situación de mitad de campo, donde la propuesta de goles no se preveía como la más probable”.

Brasil y Venezuela: No me sorprende. De Brasil uno siempre espera más, pero están pasando por esa etapa de transición y jugadores nuevos y todas estas situaciones. Lo único que podría ver sorpresivo fue el empate de Venezuela en Brasil. Lo otro es que uno ve en los venezolanos, es que vienen dando fruto las cosas que uno tenía pensado que podía darse después de ese subcampeonato mundial juvenil. Hoy uno ve ya esos jugadores que estuvieron ese mundial más maduro y creo que en ese sentido están haciendo las cosas correctamente. No me sorprende esa situación, si se mira hoy, estas dos fechas, uno de los que más sumó fue Venezuela y creo que eso es una buena noticia para el fútbol.

Yerson Mosquera: Hay cosas que uno en determinados momentos tiene que estar mirando diferente. Cuando uno habla de sistemas (4-3-3, 4-4-2, etc..) al final eso no es lo más importante. Lo importante son las situaciones que en determinado momento se dan cuándo el balón se está moviendo. Hubo momentos en que, por momentos, Colombia jugaba con cinco. El marcador de punta, supuestamente, su tiraba más hacia el centro y Colombia ponía una línea de cinco. El fútbol no es un número estático. Se dan unos movimientos que te da como para que los sistemas vayan cambiando constantemente.

Partido ante Uruguay: Tuvimos deficiencia en el partido de Barranquilla. Hubo momento en el que teníamos situaciones de propuesta ofensiva muy grandes, pero en defensa dejamos muchos espacios que eran aprovechados por los uruguayos.

