Está en riesgo el reconocimiento de 2.9 billones de pesos que se deben a las EPS

En el Plan Nacional de Desarrollo quedó establecida una estrategia para el saneamiento de las deudas generadas por los servicios y tecnologías en salud que no están incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). En este sentido, se estableció que durante 2023 la ADRES abriría una ventana para que las EPS radicaran las cuentas pendientes de presupuestos máximos desde el año 2019.

Sin embargo, hasta esta fecha la ADRES no ha realizado la apertura de la venta para auditar las cuentas que según ACEMI suman 2.9 billones de pesos. “A octubre no se han abierto las ventanas fiscales y en estos tres meses que restan del año no vamos a tener la posibilidad de radicar y surtir las auditorías respectivas. No tendríamos entonces espacio para que el gobierno reconozca esas obligaciones”, explicó Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI.

La agremiación de las EPS ha iniciado acercamientos con la cartera de Hacienda y con congresistas para que en la ley de presupuesto del 2024 se pueda contar con los recursos necesarios para sanear estas facturas de los denominados presupuestos máximos.

“Estamos pidiendo que en el proyecto de presupuesto se incluyan esos dineros y se pague la deuda. Si no sucede así, esperamos que se habilite una ampliación de tiempo para que el próximo año se puedan seguir radicando esas cuentas”, dijo la directiva gremial.

Se debe considerar que, según el Plan Nacional de Desarrollo, la fecha límite para la radicación de estas cuentas es el 31 de diciembre. También es importante señalar que estos recursos no corresponden al déficit estructural de deficiencia de la UPC que desde agosto han denunciado algunas EPS.