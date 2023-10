En Boyacá 23 candidatos podrían estar incursos en una inhabilidad para las elecciones

Tunja

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, afirmó que fueron detectados 526 aspirantes para concejos municipales y 27 para alcaldías en el país, quienes podrían estar incursos en una inhabilidad por tener algún tipo de relación contractual desde el 30 de octubre de 2022 a la fecha, en las ciudades donde inscribieron su candidatura.

Según los datos suministrados por la secretaría, en el departamento de Boyacá se identificó dentro de la lista, 23 candidatos al concejo de los “526 aspirantes del país estarían incursos en inhabilidad por suscribir 769 contratos por $50.170 millones, en periodo inhabilitante”.

Por su parte, Dayana Suárez, delegada de la Misión de Observación Electoral (MOE) para Boyacá afirmó: “Actualmente se supone que esta lista tiene que estar en un seguimiento por parte del Consejo Nacional Electoral, quien es el que debe generar esa inhabilidad o esa revocatoria de la candidatura para que estas personas no hagan parte del proceso electoral, no obstante, si no se llega a cumplir y se llega a elegir, es el Consejo de Estado quien le debe hacer el debido seguimiento para iniciar la inhabilidad”.

Esta es la lista que integran los 23 aspirantes al concejo en Boyacá:

Tunja

José Miguel Garay Barrera

Raúl Fidel Galán Galán

Omar Yesith Dueñas Bohórquez

Iván Alfredo Gutiérrez Castillo

Juan Camilo Murcia Garzón

Maritza Rocío Lobaton Piñeros

Wilmar Javier Mesa Fúmeme

Luisa Fernanda Rodríguez Alfonso

Nicolás Devia Buitrago

Lina Fernanda mantilla Sotaquirá

Tibasosa

Rosa Tulia Corredor Pérez

Fabio Andrés Camargo Rodríguez

Chiquinquirá

Ligia Moreno Pedroza

Diomar Janeth Murcia Parra

Wanda Viviana Castellanos Izquierdo

Ilvar Sley Carmona Cañon

Puerto Boyacá

Ana Consuelo Guerrero Vega

Clara Mercedes Díaz Sánchez

Elkin Emilio Velásquez Zora

César Enrique Rodríguez Valencia

Ramiriquí

Fausto Alexis Ruíz Pacheco

Sogamoso

Fidel Alexander Rivera Tapias

Duitama

Elkin Carrillo Solano