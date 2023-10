Convocatoria de movilidad estudiantil 2024-1: Universidades y países a los que aplicar

La movilidad estudiantil o intercambio académico permite que estudiantes y docentes (en algunos casos también personal administrativo) de instituciones de educación superior puedan visitar otros centros educativos en el exterior para realizar actividades de carácter académico, lo que promueve entre otras cosas, la interacción con diversas culturas, idiomas, métodos de aprendizaje y enriquecimiento intelectual.

En ese sentido, varias universidades públicas del país abrieron la convocatoria estudiantil 2024-1, con la que los estudiantes podrán aplicar a vivir una experiencia académica enriquecedora y retadora, acompañados de los mejores profesionales.

A continuación les contamos las universidades y a los países a los que podría aplicar.

Universidad Distrital

La Unidad de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en su página web invita a los estudiantes que deseen realizar un proceso de movilidad académica en otra institución local, nacional e internacional, a participar en la convocatoria que incluye niveles de formación en pregrado y postgrado.

Categorías:

Semestre académico de intercambio modalidad presencial: Permite a los estudiantes de la UDFJC cursar espacios académicos desplazándose a otras instituciones de destino.

Semestre académico de intercambio modalidad virtual: Permite a los estudiantes de la UDFJC cursar espacios académicos en otra institución de destino mediadas por las TIC.

Pasantías Internacionales: Estancia que complementa la formación académica del estudiante en la institución de destino (solo aplica en los casos en los que la Institución de destino cuente con oferta para desarrollar está actividad).

Universidades y países a los que puede aplicar:

Argentina: Universidad Nacional de Salta, Universidad de Rafaela

Universidad Nacional de Salta, Universidad de Rafaela Brasil: Universidad Federal de Mato Grosso, Universidad Federal de Uberlândia, Universidad Federal Fluminense

Universidad Federal de Mato Grosso, Universidad Federal de Uberlândia, Universidad Federal Fluminense España: Universidad del País Vasco, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Politécnica de Madrid

Universidad del País Vasco, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Politécnica de Madrid México : Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Michoacana, Universidad de Guadalajara, Universidad Tecnológica de San Juan del Río

: Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Michoacana, Universidad de Guadalajara, Universidad Tecnológica de San Juan del Río Italia: Sapienza University of Rome

Sapienza University of Rome Bogotá: Universidad ECCI- Universidad Central y Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Universidad ECCI- Universidad Central y Fundación Universitaria Konrad Lorenz Popayán: Universidad del Cauca

Universidad del Cauca Ocaña Norte de Santander: Universidad Francisco de Paula Santander

Tenga en cuenta que el estudiante puede aplicar solo a una institución de destino y algunos de los requisitos que deberá cumplir son: Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.8, haber cursado por lo menos el 50% de su plan de estudios, no estar en prueba académica, ser mayor de edad.

Tiene plazo hasta el 6 de noviembre. Para aplicar y encontrar toda la información sobre la convocatoria haga clic aquí.

Universidad pedagógica:

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales -ORI- de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia -UPN- tiene abierta la Convocatoria de Movilidad Académica Estudiantil Presencial para el primer semestre de 2024.

“A través de esta, la UPN ofrece a los estudiantes de pregrado interesados, dos modalidades de Beca que constituyen un beneficio institucional otorgado para cursar un semestre académico en una Universidad en Colombia y/o en el exterior (Universidad de destino)”.

BECA COMPLETA: Aplica para adelantar estudios en instituciones internacionales, con cobertura amplia: gastos de matrícula, apoyo económico para alimentación y hospedaje, en especie o dinero, según disponga la Universidad de destino.

BECA PARCIAL: Aplica para adelantar estudios en Universidades nacionales o internacionales con exención de gastos de matrícula. Los gastos de viaje, manutención, estadía y demás costos de estancia deberán ser asumidos por el estudiante.

Universidades y países a los que puede aplicar:

Brasil: UNIVATES, Universidad de Santa Cruz do Sul, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Universidad Federal de Pelotas, Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC.

Chile: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación - UMCE, Universidad de Playa Ancha

España: Universidad de León

Argentina: Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de la Pampa, Universidad Nacional de Hurlingham, Universidad Nacional de Quilmes

México: Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, Universidad Autónoma de Chiapas, Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, Universidad Cuauhtémoc Plantel San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Sinaloa

Bolivia: Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz - UTEPSA

Algunos de los requisitos que debe cumplir si quiere aplicar son: Ser estudiante regular. Haber cursado y aprobado como mínimo el 40% de los créditos de su plan de estudios; y como máximo, tener el registro activo del 80%. Demostrar excelencia académica. El promedio ponderado mínimo para participar en este programa es de 3.8.

Para aplicar y conocer toda la información relacionada con la convocatoria dé clic aquí.

Universidad del Valle

La Dirección de Relaciones Internacionales de esa universidad tiene abierta una convocatoria abierta para movilidad internacional de intercambio en la Universidad Nacional de la Plata, en Argentina.

Algunos de los requisitos son:

Ser estudiante activo y regular de la Universidad del Valle al momento de postular, según el acuerdo 009 de 1997 del Consejo Superior.

Ser menor de 30 años al momento de postular.

Tener un promedio acumulado de mínimo 3,8.

Haber aprobado entre el 50% y el 80% de los créditos del programa académico en el momento de participar en la convocatoria.

No haber iniciado el proceso de trabajo de grado.

Estar a paz y salvo por todo concepto en la Universidad del Valle.

Toda la información la puede encontrar haciendo clic aquí.

Otros países y universidades a los que puede aplicar: