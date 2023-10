Definen las medidas de seguridad para la jornada electoral del 29 de octubre en Ibagué

Ibagué

En un nuevo Comité de Seguimiento Electoral se concretó el número de uniformados de la Fuerza Pública que custodiarán en Ibagué las elecciones territoriales del domingo 29 de octubre en Ibagué.

Según el secretario de Gobierno, Milton Restrepo, la capital del Tolima en la zona urbana y rural, tendrá un dispositivo de 1600 efectivos de la Policía Metropolitana y 120 del Ejército Nacional.

Asimismo, se confirmó que los escrutinios tendrán lugar en el colegio Diego Fallón, lo cual fue concertado con la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Finalmente, se aclaró por parte de las autoridades y organismos de inteligencia, que no existe presencia de grupos delincuenciales organizados como Farc, ELN, entre otros.

“Como primer resultado, tenemos la detección de varios casos por la exagerada publicidad ilegal instalada, donde partidos políticos y candidatos se han querido burlar de las autoridades; por tal motivo, hemos pedido al Consejo Nacional Electoral, a través del Tribunal de Garantías, sanciones severas para quienes infringen la ley”, aseguró Milton Restrepo, secretario de Gobierno Municipal.

En el último Comité de Seguimiento Electoral hubo la representación de la Policía Metropolitana de Ibagué, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, Registraduría Nacional, Defensoría del Pueblo, entre otras entidades.

¿Hay dineros de dudosa procedencia en la campaña en Ibagué?

“Hasta la fecha en el Comité de Seguimiento Electoral no se ha entregado por parte de la Fiscalía General de la Nación algún tipo de investigación, no conocemos, pero estos espacios son también los propicios para que se aborden este tipo de situaciones. No vamos a permitir que el proceso que se ha blindado para que sea seguro, transparente y democrático, sea desviado, nosotros queremos que gane la democracia participativa y los mejores candidatos”, puntualizó Milton Restrepo.