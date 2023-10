Bodmer tras derrota en el clásico: “No es abrir el paraguas porque Nacional no da espera”

John Jairo Bodmer sabía que iba a tener un difícil estreno en Atlético Nacional y así sucedió. Fue derrota en condición de local ante Independiente Medellín en el clásico antioqueño que tuvo varias oportunidades de gol para cada lado. En líneas generales, al equipo se le vio una disposición ofensiva y estuvo cerca de llevarse el triunfo, pero faltó concreción en la parte delantera.

El técnico bogotano manifestó que su equipo tenía el partido bajo control hasta que llegó el penal sancionado en contra y que luego derivó en el 1-2 definitivo para la visita. Asimismo, valoró que apenas en su primer juego al frente del club, sus jugadores ya comiencen a mostrar pequeños destellos de la idea de juego que pretenden implementar y que, de hecho, lo llevó a asumir como entrenador principal, pues la institución apuesta por recuperar el ADN que se ha perdido en los últimos años.

“Durante la semana se ha hecho un cambio en la idea, en la forma y en el fondo. Como lo pudieron ver desde la estructura un 4-3-3 donde íbamos a sumar hombres en ataque por la naturaleza de Tatay y de Dorlan, pero yo se lo dije a los muchachos, el desarrollo del juego y la forma que tendré que analizar no con la cabeza caliente. Tuvimos un arranque que nos costó, luego emparejamos y hasta el penalti creo que estábamos teniendo el dominio del juego. Aunque a mí me gusta analizarlo en profundidad”, comentó en primera medida sobre el desarrollo del partido.

Por su parte, aclaró que, si bien es su primer partido en el equipo, no debe sonar como excusa. “No se trata de quien tiene más la pelota sino de quién convierte las oportunidades de gol, seis para cada uno, más efectividad del rival, pero construimos las mismas opciones del rival. Es una semana de trabajo, no es abrir el paraguas porque Nacional no da espera. Se deben obtener los resultados, pero quedo contento con el esfuerzo y en algunos pasajes vi lo que yo quiero del juego del equipo”.

Estructura: “Todos los días aprendemos algo. En el trabajo de la semana entendí que podía enfrentar al rival de esa manera y encontrar unas ventajas que encontramos en el juego. Al final fueron seis opciones para cada uno, fue arriesgado, pero si ganamos el partido el análisis sería otro. En el detalle, aún ganando, debo hacer los ajustes correspondientes. Así que vamos a variar, hoy variamos en la salida, no mucho, no por ellos sino porque no se alcanzó a trabajar. El tema del resultado nos jugó en contra. Yo felicito a los jugadores por la valentía de jugar desde un 4-3-3″.

Las modificaciones: “El tema de los cambios no es una decisión que tome apresuradamente, tengo video analistas y asistentes y teníamos una percepción desde lo físico, no desde la capacidad. Debo ver qué tipo de error cometí desde mi posición y hacer el análisis correspondiente”.

Cristian Zapata: “Juega porque está disponible, trabaja en la semana, se toman consideraciones de todo tipo y se escoge lo que uno considera que está mejor, por eso jugó y creo que como cualquier ser humano y de cualquier jugador de los 22 cometió un error, pero también acertó en varias cosas”.

Zona defensiva: “Yo lo veo sencillo desde un análisis desde la raya y es la emotividad de la juventud de ir a atacar. Estoy diciendo algo que analizo superficialmente y es un clásico, el hincha quiere que tengamos todo completo, tener el balón, y ganar si hubiéramos ganado uno cero, pero con el DIM con la pelota seguro tampoco hubiera gustado. Solo debo hacer un ajuste sencillo, ajustar un lateral, pero no puedo poner eso en la balanza del esfuerzo ida y vuelta y las ganas de atacar que tuvieron todo el partido”.