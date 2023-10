Se han realizado 1.066 trasplantes de órganos durante 2023 en Colombia

Colombia

Anualmente, el 14 de octubre se celebra el Día Internacional de la Donación de Órganos y durante este año, en Colombia se han realizado 1.066 trasplantes de órganos. Un 24% más de los trasplantes realizados para el mismo periodo de 2022, según datos del Instituto Nacional de Salud.

“En Colombia existe un marco normativo que promueve la donación de órganos y tejidos, a menos que en vida se exprese lo contrario. Hoy, todos los colombianos por Ley son presuntos donantes y la disponibilidad de órganos y tejidos ya no depende solamente del consentimiento familiar, depende de que cada colombiano haga valer su derecho solidario a la donación de órganos y tejidos, lo cual es un bien social”.

A propósito, en Caracol Radio consultamos cuáles son los principales mitos y las razones por las que las personas no suelen acceder a este procedimiento. Estos mitos hacen parte del sistema de creencias de una cultura o población y hacen referencia una serie de concepciones que no corresponden a la realidad y que de hecho, afectan a las redes de trasplantes a nivel mundial.

Particularmente, uno de los principales mitos es que la donación de órganos va en contra de la religión. Mario Fernando Figueroa, médico cirujano y especialista en bioética, desmintió algunas de estas creencias.

“Digamos que la donación de órganos y tejidos deforma el cadáver. La de órganos no porque internamente y la extracción de órganos no es vista del público pero la de tejidos igualmente, no porque el tejido ocular y el tejido óseo son reemplazados por prótesis biodegradables. La piel se obtiene del torso, de manera que no cabe hablar de que la donación afecta la estética del cadáver”.

Además, Figueroa aseguró que otro de los mitos es el tráfico de órganos, sobre elcuál insistió en que no es un delito que se presente en Colombia.

“Es imposible pensar que en Colombia exista esa posibilidad. Primero, porque es penalizado por la ley 73 de 1988, la ley 919 de 2004 y el decreto 2493 pues es el decreto madre que regula todo el proceso de gestión operativa de la donación desde la detección hasta el implante del componente anatómico. Además, realizar un procedimiento de este tipo requiere entre 100 y 150 profesionales”.

De acuerdo con las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Salud, con corte al 30 de septiembre de 2023, 3.953 personas siguen esperando por un trasplante. De estos, 3.636 personas esperan un trasplante de riñón, 164 de hígado, 29 de corazón 29 y 68 de pulmón.