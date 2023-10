Richard Ríos: “Por qué vamos a sentir presión si hicimos las cosas bien”

Richard Ríos hizo su debut oficial con la Selección Colombia en el partido disputado en el Metropolitano de Barranquilla ante la Selección de Uruguay. El volante de Palmeirás ingresó al minuto 67 en reemplazo de Matheus Uribe y cumplió con su labor en el mediocampo. Ahora, ante Ecuador en Quito, espera volver a sumar participación para seguir aferrándose en el equipo Tricolor.

En atención a los medios de comunicación en Medellín, donde el equipo de Néstor Lorenzo realiza su concentración como punto intermedio para adaptarse a lo que será la altura de Quito, Ríos se refirió a lo que fue ese debut con la camiseta amarilla, la preparación que están haciendo para el partido del martes.

“Feliz de estar acá, de ver a la familia, de ver que se está cumpliendo un sueño mío y de mi familia. Feliz por haber hecho el debut, por cumplir el sueño, creo que hice un debut no como me lo esperaba, pero espero seguir mejorando, es el primer partido ojalá de muchos que me toquen, entonces estoy tranquilo porque sé que voy a hacer las cosas bien y sé lo que puedo dar”, dijo sobre el hecho de estar en tierras antioqueñas, lugar de donde es oriundo (Vegachi).

Por su parte, cuando le preguntaron por una eventual presión en la Selección Colombia tras no conseguir el triunfo de local, comentó. “No, presión por qué si hicimos las cosas bien, trabajamos muy bien. Por desatenciones nos cobran, queríamos los tres puntos, pero no se siente presión. Vinimos con más ganas para sacar los puntos de visitante”.

Asimismo, se refirió a los trabajos que han hecho en Guarne para adaptarse a la altura. “La preparación sigue siendo la misma que contra cualquier rival, venimos preparándonos bien, trabajando y vamos a seguir así hasta el partido. Es un rival fuerte, y más en la altura, se hace fuerte allá, pero vamos a ir a hacer nuestro juego, no nos vamos a esconder”, dijo.

“Para eso vinimos acá, para trabajar y adaptarnos, cualquier selección se tiene que adaptar, tiene que estar viajando y jugando de local y visitante. Nos sentimos preparados para ir a Ecuador (...) Vamos a hacer allá lo que estamos trabajando. No vamos a salir a escondernos, vamos a hacer todo lo que hemos trabajado para que se dé el resultado Dios mediante”, agregó.

Colombia visitará a Ecuador el próximo martes desde las 6:30 p.m. con el peso del último resultado adverso logrado en Quito (6-1) bajo la dirección del portugués Carlos Queiroz en el camino a Catar 2022. Ahora, con el argentino Néstor Lorenzo, quien además no conoce la derrota desde que asumió en el combinado nacional, la Tricolor buscará quedarse con los tres puntos, siendo el juego por la Eliminatoria a Rusia 2018 el último triunfo logrado en esas tierras.