Hernán Darío Herrera denunció agresión de hinchas del Once Caldas contra Pedro Sarmiento

La situación al interior del Once Caldas es cada vez más complicada. En la jornada 17 de la liga colombiana, el equipo de Manizales empató a cero con Jaguares de Córdoba, rival directo por el descenso, y con ello echó por la borda cualquier tipo de posibilidad de clasificarse a los cuadrangulares finales.

Por si fuera poco, el club suma siete partidos sin ganar (dos derrotas, cinco empates) y acumula cuatro empates consecutivos jugando en el Palogrande (su últíma victoria data del pasado 25 de agosto ante Atlético Bucaramanga). Si a lo anterior se suma lo comprometida que está su situación en la tabla del descenso, el resultado no puede ser otro que el de una crisis deportiva e institucional.

A raíz de lo anterior, la hinchada del Once realizó protestas antes y durante el encuentro frente a Jaguares. Con pancartas y cánticos, los aficionados exigieron la salida de la directiva actual y tanto al cuerpo técnico como a los jugadores les exigieron resultados inmediatos. Como era de esperarse, el empate sin goles terminó por agotar la paciencia del público.

En la transmisión del partido se pudo ver que el entrenador Pedro Sarmiento abandonó el campo siendo escoltado y protegido por la Policía, a raíz de los objetos lanzados desde la tribuna. La tensión y el mal ambiente era total. Pues bien, en conferencia de prensa estuvo Hernán Darío Herrera en reemplazo del DT debido a que, según contó, Sarmiento recibió un botellazo en la cabeza y “se le bajó la presión”.

“Hoy no está Pedro acá porque se le bajó la presión y se siente un poco mareado... La mareada de él fue por unos golpes que recibió cuando tiraron unos papeles y una botella que cayó”, sentenció el ‘Arriero’, como se lo apoda.

Si bien reconoció que ambos llegaron para tratar de solucionar el tema del descenso, sentenció que “se trató de luchar” con las herramientas que tenían a la mano, pero la eliminación, novena consecutiva en torneos cortos, no se pudo evitar. En este orden de ideas le pidió excusas a la hinchada por los malos resultados y aseguró que la situación actual es algo que “nos duele a todos”.

“Nosotros respetamos la hinchada, a toda la gente de acá. Es un golpe duro para todos, no solamente para ellos... Me da tristeza, como estamos todos, de no poder rendir lo que la gente de Manizales se merece”, complementó.

Finalmente sentenció que el futuro tanto suyo como el de Sarmiento depende de la decisión que tomen los directivos: “Nosotros llegamos acá para un proceso, que ha sido corto. Esto depende de directivos, nosotros dependemos de ellos y las decisiones que ellos toman... Esperamos seguir adelante y esperar decisiones”.