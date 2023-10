¿Con Amaral se perdió el ADN de Nacional? Felipe Aguirre y un mensaje entre líneas

Juan Felipe Aguirre con Atlético Nacional (Foto por Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)

Atlético Nacional extraña a sus hinchas. A pesar de que los resultados se han dado, se ubica cuarto en la Liga colombiana y consiguió su pase a semifinales de Copa Colombia, los fanáticos no están conformes con el estilo de juego y la calidad del equipo paisa. En 2022 fueron el club que tuvo mayor acogida en los estadios del país con un promedio de 25.458 asistentes por partido, pero en lo que va del presente campeonato no han sido más de 16.281 personas en promedio las que invierten en una entrada por juego en el Atanasio Girardot.

Juan Felipe Aguirre, defensa verdolaga, habló con El Vbar Caracol, sobre la llegada de Jhon Bodmer al equipo y las estrategias que trae para recuperar la confianza y cariño de los hinchas. Afirmó que aunque los resultados se deben mantener, necesitan recuperar la escencia del equipo. También aseguró que, aunque la salida de William Amaral del banquillo le tomó por sorpresa, confía en que el cambio les permita volver a jugar ante un estadio lleno.

“Esta semana hemos trabajado muy bien, esperamos que en el poco tiempo que llevamos con el profesor poderlo implantar en el clásico, que es obviamente un juego más ofensivo, más de tenencia, tratar de que el ADN de Nacional vuelva otra vez y ojalá se nos pueda dar y más en el clásico”, señaló el jugador quien fue reiterativo ante el principal objetivo del bogotano.

Empate de Colombia ante Uruguay

Impresiones del partido: Es duro que a uno le saquen el punto, los tres puntos a lo último y más de local. Se supone que en Barranquilla hay que ganarles a todos los rivales, pero siento que la selección jugó muy bien, obviamente faltó efectividad y eso es lo que define siempre los partidos, pero creo que todo el mundo quedó con buenas sensaciones y más porque Uruguay es un rival muy fuerte.

Llamado de atención para el siguiente encuentro: Las dos cosas, no perder la marca y uno sabe que los uruguayos trabajan muy bien la pelota quieta, son muy mañosos con eso, imagino que hubo algún bloqueo para que pudiera el jugador que hizo el gol quedar libre. Es virtud de ellos, es revisar las jugadas y estar más atentos a eso. En la pelota quieta se definen muchas cosas y más en eliminatorias.

Salida de William Amaral

¿Le sorpendió su salida? La verdad me sorprendió, igual en el fútbol en cualquier momento puede pasar que el técnico se va, así como también jugadores y creo que los técnicos siempre llegan con una ilusión, con un planteamiento diferente. Esta semana hemos trabajado muy bien, esperamos que en el poco tiempo que llevamos con el profesor poderlo implantar en el clásico, que es obviamente un juego más ofensivo, más de tenencia, tratar de que el ADN de Nacional vuelva otra vez y ojalá se nos pueda dar y más en el clásico.

Objetivo de Bodmer: Que el ADN de Nacional vuelva, eso se había perdido mucho, no solo este año sino en años anteriores y eso es muy importante y es lo que al hincha le dolía y exigía, que ese ADN no se perdiera y eso es lo que el profesor quiere implantar, un buen juego, un juego bonito y no solo eso sino también los resultados que espero puedan llegar también.

Futuro de Atlético Nacional

¿Cómo han vivido el momento? Nosotros la verdad lo tomamos con calma, con mesura, somos profesionales, sabemos que nos toca hacer nuestro trabajo y tenemos que salir a la cancha a ganar y a dar lo mejor, siempre queriendo que la hinchada esté ahí, que la hinchada que es la más grande de Colombia, que siempre está apoyando, que siempre llena los estadios, es duro uno salir y ver el estadio vacío, pero es creer que con el nuevo profesor podamos volver a ese ADN, jugar las finales, que la gente se vuelva a identificar como hincha con cada uno de los jugadores y con el estilo de juego y que vuelvan al estadio que es lo que todo mundo quiere y que es lo más lindo del fútbol que es ver a la hinchada, es el estadio lleno, es ver esa fiesta.

Quieren recuperar el ADN: Nosotros éramos consientes de ello, pero también sabíamos que dentro de la cancha, por más que quisiéramos hacer un juego, teníamos a un rival que estudiaba a Nacional, que sabía a quién se enfrentaba y nosotros teníamos que resolver, teníamos que entender que las condiciones y las características de los jugadores eran de pronto más ofensivo, más directo como lo veníamos elaborando, pero ya por eso siempre tratamos de salir a jugar, del ADN, cuando no se podía pues primero creo que es el resultado y eso es lo que intentábamos hacer. Ya con el profesor que llegó, con Bodmer, quiere que ese ADN vuelva y para eso hay que entrenar, salir con propuesta, con valentía, con personalidad y so es lo que queremos hacer. Espero se nos pueda dar obviamente acompañado de muy buenos resultados.