Expectativa por nuevo encuentro entre el Estado y disidencias en Tibú

Cúcuta

Uno nuevo encuentro se planifica para el próximo lunes en Tibú, donde las delegaciones del Gobierno Nacional y las disidencias armadas de las Farc vuelven a la mesa a establecer los acuerdos y mecanismos para la dejación de armas.

Aún hay muchas interrogantes, entre ellas, los secuestros, los cultivos ilícitos y otras actividades delincuenciales que producen rentas a este grupo subversivo en la zona del Catatumbo.

Jaime Botero, líder comunal dijo a Caracol Radio que no han recibido la invitación por parte de la comisión que lidera el encuentro.

“Vamos a esperar de todas maneras, nosotros representamos las 37 juntas del casco urbano y las 171 rural, somos 207 juntas que existen en el municipio y no es justo que no vaya a haber algún vocero, así no sea yo, pero hay otros presidentes de Asojuntas que también tienen voz y voto, si es por mí no hay problema, nosotros delegamos a otra persona para que sea escuchado”, explicó.

Recordó además que “la verdad fue lamentable la situación a la que se llegó ese día porque hubo mucha tensión, porque es que no nos querían dar participación. La persona que estaba encargada de protocolo no nos quiso ni anotar en la agenda para darnos el derecho de palabra”.

Pidió que exista voluntad por parte de quienes vienen programando el encuentro. Los hoteles se preparan para recibir a las delegaciones, ya se conoció que el encuentro será apuesta cerrada.