Alexis García señaló el gran pecado que tuvo Colombia en su empate frente a Uruguay

Alexis Garcia con La Equidad (Photo by: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Se acerca la recta final en la liga colombiana y a falta de cuatro partidos, aún quedan un par de cupos disponibles. Los equipos con posibilidades darán el todo por el todo para conseguir un lugar en la siguiente fase y entre ellos está La Equidad, que desde la decimotercera casilla, buscará una racha de victorias que le otorgue la clasificación.

Alexis García habló con El Alargue de Caracol Radio sobre las verdaderas posibilidades que tiene el conjunto capitalino de colarse entre los primeros. Además realizó un análisis de la Selección Colombia ante Uruguay, destacando aquello que deben mejorar si esperan coneguir el triunfo en un escenario tan exigente como lo es Quito

“Cuando tuvo para perder el partido, tuvo un gran arquero en un gran nivel y cuando tuvo para ganarlo, nos faltó definición, esa es la gran verdad. A lo mejor la madurez para no haber ido a buscar el partido cuando ya estaba ganado sino para haberlo conservado”, señaló el director técnico.

También agradeció el nivel con el que jugó James Rodríguez y asegura que, si logra sostener ese nivel, su participación podría ser determinante para el equipo. Así, aunque destacó los errores, confía en que cuentan con la preparación cognitiva y física para ir por el triunfo ante Ecuador.

Equidad debe corregir errores si espera clasificar

¿Qué ha pasado con el rendimiento? Yo pienso que el equipo ha hecho unos muy buenos partidos a excepción del partido con Nacional. Yo creo que en todos los partido hemos tenido cierta superioridad sobre el rival, lo que pasa es que no hacemos gol, esa es nuestra gran falencia últimamente, nosotros aquí hacíamos a los goleadores porque los goles valen y La Equidad no es un equipo que tenga como invertir en goleadores pero los hemos hecho aquí, lo que pasa es que generalmente los hacemos y se los llevan, el último goleador que pasó, que formamos, fue Pablo Saba y desde ahí no hemos podido reencontrarnos con alguien que meta los goles suficientes para las jugadas que generamos en ataque.

No tienen goleadores: Es cierto, no es una posición en la que nosotros seamos muy ricos y los equipos con menos posibilidad económica son menos ricos en ese aspecto, tenemos menos opciones de jugadores que nos resuelvan juegos o que metan goles, uno ve las estadísticas, lo que uno puede lograr y desafortunadamente no tienen mucho gol y eso a la hora de la verdad pesa mucho en los rendimientos. Yo creo que La Equidad ha tenido un gran rendimiento hasta el último cuatro de cancha, pero ahí no ha sabido definir jugadas muy puntuales como para llevar más puntos de los que llevamos hoy en día.

Imprecisiones: A mi me parece que lo único que no ha perdido el torneo en el equipo es el juego, le ha faltado más solidez a la hora de culminar las jugadas, pero el equipo ha mantenido ese juego donde ha superado a los rivales regularmente, ha generado las opciones de ganar, ha metido al rival en su arco, hemos cambiado muchísimo nuestro estilo de esperar y contraatacar para asumir responsabilidades de ataque. Yo creo que el equipo no ha perdido el juego, por el contrario, lo ha incrementado, ha sido mucho más juegos que resultados, lo que pasa es que los resultados se notan cuando la metes y si no la metes puedes llegar infinidad de veces, no hacemos gol y se diluye el rendimiento en el resultado.

Futuro del equipo

Quedan cupos: Ha sido producto de la irregularidad que hemos tenido todos, nadie puede echarse cuentos que, a excepción de Águilas, dos o tres equipos más, los demás hemos tenido cierta irregularidad que tiene el torneo en el trancón y en las circunstancias en las que se maneja en estos momentos.

¿Qué equipo le gusta? A mi me gusta mucho Millonarios, realmente me parece que se divierten jugando y tiene jugadores de una calidad técnica que yo los disfruto, desde nuestro fútbol es muy importante eso, uno trabaja todos los días para que los jugadores se encariñen mucho más con la pelota porque la final es loque queremos ver. Con La Equidad lo he logrado ver en momentos, pero creo que Millonarios lo ejecuta muy bien porque aparte tienen en ataque, goleadores que culminan las jugadas y en el banco también y aparte un gran técnico.

Recambio de ideas: Los triunfos tienen un aroma delicioso para todos y a mi Pereira me parece un buen equipo, ha hecho una gran campaña. Es un equipo muy táctico y que combase en la táctica ha lograd cosas grandiosas, lo que demuestra la diversidad que hay en el fútbol. Veo técnicos como Lucas que traen una propuesta muy buena, muy bonita en ataque, que refresca mucho lo que es nuestro fútbol y uno que se ha mantenido en Millonarios, en un equipo difícil, pero con muy buenos refuerzos y planteamiento como Alberto Gamero.

Selección Colombia

¿Qué no le gustó? Hablar del gusto de uno no es justo con el entrenador, porque uno como aficionado siempre quiere cosas espectaculares sabiendo que está en la misma profesión. Yo solo tengo para decirle que el equipo, cuando tuvo para perder el partido, tuvo un gran arquero en un gran nivel y cuando tuvo para ganarlo, nos faltó definición, esa es la gran verdad. A lo mejor la madurez para no haber ido a buscar el partido cuando ya estaba ganado sino para haberlo conservado, que eso también es una materia por explorar, pero en general hay cosas buenas. Que James haya vuelto a jugar y haya hecho goles eso es bueno para el equipo y que uno vea que en ataque tenemos muchas posibilidades también es bueno y tenemos que mejorar las posibilidades defensivas.

Mentalidad de los jugadores: Eso es un trabajo muy cognitivo y también lo da a veces la madurez, pero estoy convencido que jugadores de ese nivel ya trabajarlo debería ser mucho más sencillo por lo que viven. La distancia y el nivel en el que se manejan. Por eso me extrañó mucho que cogieran al equipo en contraataques cuando en el segundo tiempo tenían todo definido y jugándose una instancia tan corto, en cuanto a los resultados y la urgencia de ellos, como es la eliminatoria.

Regularidad en los resultados: Ecuador es un rival complejo porque el fútbol de hoy es muy físico, muy vital eso lo demostró el Mundial y dejó modas que se venden muy bien y una de esas es el físico y los ecuatorianos son jugadores muy físicos en la parte de ataque y también en la parte defensiva. Colombia viene de jugar en una humedad terrible donde vimos todo el desgaste que se hizo y yo creo que habrá que replantear mucho, cómo afectar a estos hombres, sobre todo yo creo que haciendo bloques mucho más cortos para evitar el uno contra uno y poderle hacer doblaje en todas las zonas y así controlaros y luego controlar la pelota que es el fuerte de la Selección.

Futuro de Johan Rojas: Es un jugador diferente, definitivamente, es un jugador con una técnica espectacular, le pega muy bien a la pelota, lee bien el juego, pero tendrá que seguir madurando, es joven todavía y yo creo que poco a poco cuando llegue a un fútbol de más exigencia, sobre todo desde la parte cognitiva, va a mejorar muchísimo porque la verdad es jugador diferente.