Murió Antonio Macías, colombo-israelí pareja de Ivonne Rubio

La pareja colombiana participaba en un festival de música electrónica, situado cerca del kibbutz Reim, en el sur de Israel y próximo a Gaza, donde fueron hallados 260 cuerpos sin vida. El Festival Nova quedó interrumpido el pasado sábado 7 de ocyibre por la sirena de aviso de ataque con misiles e inmediatamente grupos de milicianos armados a bordo de camionetas abrieron fuego en todas direcciones.

Este 12 de octubre, la Cancillería Colombiana confirmó la muerte de la joven de 26 años. Según las autoridades locales israelís, las pruebas de ADN establecieron que Ivonne Rubio se encontraba entre los fallecidos.

Por medio de redes sociales, se conocieron detalles del entierro de la joven en el cementerio Har Hamenujot de Jerusalén. Sus familiares, allegados y miembros de comunidades judías dedicaron algunas palabras en su despedida:

“Me la destrozaron, por eso no me la dejan ver completa”, fue el testimonio de su padre. La madre de Ivonne se mostró desconsolada en las imágenes compartidas por varios usuarios.

Lamentablemente, la familia de Antonio Macías Montaño confirmó que el colombiano, desaparecido desde el sábado, fue encontrado muerto. Fuentes de la Defensa de Israel constataron la noticia horas después del sepelio de Ivonne Rubio.

Macías de 29 años, trató de huir del festival con su pareja para llegar a un búnker y refugiarse de la barbarie cometida por las milicias de Hamás a los asistentes del evento, pero ese mismo día se perdió la comunicación con ambos.

‘Voy a buscar un búnker’

El último rastro que se tuvo de la pareja fue una llamada realizada el pasado sábado por la joven a su padre, Julio Rubio, para alertarlo de lo que sucedía:

“El sábado a las siete y cuatro de la mañana mi hija me llamó. Yo contesté. Me dice: ‘Papi estamos en guerra’. Yo no entendí. Me dijo: ‘Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación”, a Caracol Radio.

Al parecer, los dos murieron en refugios subterráneos, pero aún no se disponen de detalles precisos de cómo fue el ataque. Según se ha podido conocer, la pareja tenía una relación hace tres años y ambos tenían hijos, Ivonne, un niño de 4 años llamado Aviel, y Antonio tenía una niña de 6 años llamada Manuela.

#MUNDO| La familia de Antonio Macías Montaño confirmó a @CaracolRadio que el colombiano fue encontrado muerto. Macías desapareció el 7 de octubre tras el inicio de los ataques de Hamás en Israel. @EddyMosquera0 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 13, 2023

Séptimo día de guerra entre Israel y Hamás

Hoy se completa el séptimo día de guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás, que ha dejado hasta el momento 1.800 muertos en Gaza, 1.300 en Israel y 44 en Cisjordania.

Según el Gobierno israelí, se estima que Hamás secuestró por lo menos a unas 200 personas durante su incursión terrestre en comunidades israelíes.

Por su parte, Hamás aseguró que 13 rehenes israelíes murieron en las últimas horas por bombardeos del Ejército, y el lunes aseguró que otros cuatro cautivos fallecieron en las mismas circunstancias.

El Ejército israelí denunció que las milicias están instalando barreras para detener la evacuación de civiles hacia el sur de la Franja de Gaza, tras la instrucción de Israel de evacuar la parte norte del enclave, donde viven unos 1,1 millones de palestinos.

La orden de evacuación se da luego de que las fuerzas armadas israelíes informaran a Naciones Unidas que toda la población en la zona norte de la Franja debe evacuar en las próximas 24 horas hacia el sur.