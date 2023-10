“Óscar Barreto ha querido siempre privatizar el IBAL”: Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué

Ibagué

El alcalde Andrés Hurtado le salió al paso a lo manifestado por el gobernador Ricardo Orozco sobre en el IBAL, precisamente el mandatario de los tolimenses aseguró que en la empresa de acueducto y alcantarillado hay burocracia y se gasta más de lo que ingresa.

“Las pérdidas no registradas, las pérdidas, el 58% del agua que se consume del IBAL es agua no contabilizada, a veces nosotros en estos países subdesarrollados culturalmente no tenemos la línea cultural de lo que significa el agua”, dijo Orozco.

En medio de un recorrido por varias vías del barrio Belén, Hurtado, respondió que “Me da mucha lastima por las personas que le dan esa información al gobernador, ustedes saben que yo por el gobernador no profeso sino palabras de cariño, de amor y gratitud, ha sido un hombre que me ha ayudado en todo lo que le he solicitado y hemos gozado de una buena amistad, yo no voy a caer en ese juego porque pienso que lo mal informan”.

Además, el mandatario de los ibaguereños aseguró que, los dos gerentes que tuvo en el IBAL que son de la organización política ´Barretista´ querían llevar la empresa a la quiebra “Para tal vez privatizarla que es lo que ha querido Óscar Barreto siempre, privatizar el IBAL, no voy a caer en ese jueguito de esa información de dos gerentes que tuve yo de esa organización política que trabajan en la Gobernación”.

Hurtado sostuvo además que en el año 2014 se hizo una ampliación de la planta de personal, pero que en diciembre del año 2019 el alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, contrató 300 personas a terminó fijo.

“Nosotros hemos es cuidado la empresa, hemos sido responsables, pero a mí me da pesar del gobernador al que le pasan información y el solo la repite, deben informarse de la mejor manera, nosotros cada año hemos reinvertido más de $30 mil millones, por eso dejaremos una empresa sólida con más usuarios”, aseguró.

Finalmente, el alcalde de Ibagué sostuvo que “el gobernador no puede caer en ese juego, cada quien que haga sus procesos y campañas, pasando la raya de una información a la mentira, en Cortolima si se han creado unos cargos donde el gobernador es presidente de la Junta Directiva, esto le hace mucho daño a la democracia, pero lo entiendo porque las presiones de Óscar Barreto sobre él son todas. Yo le agradezco al gobernador todo lo que ha hecho por Ibagué”.