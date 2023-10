Jueves 12 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con la presencia del ministro de transporte William Camargo, a las ocho de la mañana se cumplirá la entrega del nuevo puente el alambrado entre Quindío y Valle del Cauca sobre el río La Vieja, justo hoy que se cumplen seis meses del colapso del anterior puente.

Desde Autopistas del Café indicaron que la solución definitiva es un puente nuevo de estructura metálica de 102 metros de longitud, 17 metros de altura y 571 mil kilos de peso que fue transportado desde Girardota, Antioquia al departamento del Quindío.

Se estima que por este puente que no solo comunica a estos dos departamentos sino al centro con el suroccidente del país transitaban antes de la emergencia el 12 de abril entre 5000 y 7000 vehículos diarios que espera nuevamente se reactive esa movilidad una vez entre en operación el puente.

Los comerciantes celebran el anuncio de la entrega y la puesta en funcionamiento del nuevo puente para retornar a la normalidad en el flujo vehicular que les permita aumentar las ventas y disminuir las afectaciones económicas que se han generado por el cierre total de la vía desde el pasado 12 de abril.

Daniela Botero es la administradora del restaurante El Carmelo ubicado en la vía al Alambrado sostuvo que es un gran alivio para el sector que a pesar de la complejidad ha logrado mantenerse mediante estrategias de promoción con el fin de que la dinámica económica fuera estable.

Reconoció que tuvo recorte de personal por las bajas ventas ya que el número de clientes disminuyó siendo muchos del Valle del Cauca. Apuntan a que con la puesta en funcionamiento de la nueva estructura el impacto sea mayor de cara al puente festivo en la semana de receso escolar.

Una de las medidas provisionales de conectividad fue la barcaza cautiva sobre el río La Vieja que fue implementada en el mes de junio mientras avanzaba la obra en el Alambrado.

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la exsecretaria de Educación departamental del Quindío, Liliana María Sánchez Villada, porque habría omitido adelantar de manera oportuna los trámites contractuales del Programa de Alimentación Escolar, lo que ocasionó su interrupción y suspensión en el 2022.

Desde el ministerio público señalan que la presunta falta de la servidora provocó una suspensión que se extendió por 27 días, situación que obligó a declarar la urgencia manifiesta para poder contratar de manera directa un operador que garantizara la prestación del servicio y atender a niños, niñas y adolescentes de la región.

La Procuraduría señaló que Sánchez Villada tenía entre sus funciones la de justificar las necesidades de contratación de su dependencia y que, aparentemente, omitió gestionar, suscribir y remitir con antelación los respectivos estudios, documentos previos y soportes correspondientes a la etapa de planeación.

La entidad adujo que con su supuesta conducta la secretaria de Educación para la época de los hechos vulneró los principios de educación inclusiva, economía y celeridad, por lo que de manera provisional la calificó como falta grave cometida a título de culpa gravísima.

Según la Registraduría en el departamento del Quindío hay 501.001 ciudadanos aptos para votar el 29 de octubre en las elecciones territoriales.

De ese número de votantes, 258 941 son mujeres y 242 060 son hombres, están habilitados para ejercer su derecho al voto para elegir a los gobernador, diputados, alcaldes, concejales y ediles o miembros de las Juntas Administradoras Locales para el periodo 2024-2027

Para estos comicios, la Registraduría Nacional del Estado Civil dispondrá de 130 puestos de votación, de los cuales 87 son urbanos, 36 son rurales, 4 son puestos censo y 3 estarán en centros penitenciarios, donde se instalarán un total de 1518 mesas

Carlos Eduardo Gallego delegado de la registraduría indicó que ya iniciaron las capacitaciones para los 10.328 jurados de votación (principales y remanentes) que estarán dispuestos en los diferentes puestos de votación del departamento.

El candidato a la gobernación del Quindío del pacto Histórico Luis Carlos Serna dijo que su aspiración a la Corporación Autónoma Regional del departamento fortalece su candidatura a la gobernación

En diálogo con Caracol Radio se refirió a la polémica por su aspiración para asumir la dirección de la CRQ en medio de la actual contienda electoral.

El candidato manifestó que la razón principal a inscribirse para dirigir la autoridad ambiental es por responsabilidad ciudadana ya que es conocedor de las complejidades en esa materia.

Explicó que la elección para la corporación es el 25, es decir antes de las elecciones por lo que no lo inhabilita y le permite continuar con miras a la gobernación. Resaltó que si es elegido en la CRQ esperara resultados porque si es gobernador renunciaría a ese cargo de dirección.

Respecto a la financiación de la campaña reconoció que la misma es austera puesto que es con recursos propios precisamente de su ejercicio como diputado.

Afirmó que se han enfocado en un ejercicio muy ciudadano por lo que es la campaña más económica a la gobernación del departamento ya que no superan los 20 millones de pesos.

Finalmente, en cuanto a la pregunta de que si no fuera candidato por quién votaría o definitivamente no lo haría mencionó que no daría su voto a Jorge Ricardo Parra porque considera representa las estructuras que desea derrotar en las urnas.

Juan José Sierra Vocero de la junta directiva de La Fundación Amparo de Niños Juan 23 se refirió al caso que involucra a varios menores de edad en un hecho de abuso sexual al interior de la institución como lo denunció Caracol Radio

Indicó que no se trató de una violación sino de un abuso sexual que involucra a menores de edad y un adulto y que han actuado cumpliendo los protocolos establecidos en asocio con el instituto colombiano de bienestar familiar y que eran ellos los encargados de informar a los familiares de los jóvenes involucrados,

Ratifico que los dos funcionarios implicados en este caso presentaron su carta de renuncia porque todo se presentó en el cambio de turno de los dos empleados de la fundación y por eso internamente y externamente están cumpliendo con los protocolos.

Armenia en el décimo lugar del Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2023 - La ciudad tuvo un desempeño destacado en adopción TIC y educación superior y formación para el trabajo, según el resultado dado a conocer por la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad (CPC).

En esta oportunidad, la ciudad de Armenia ocupa el décimo lugar de la medición, registrando un puntaje de 5,8 sobre 10, y se ubica por delante de Cartagena e Ibagué, que ocupan los puestos 11 y 12, respectivamente.

De otro lado, la capital del Quindío concentra sus desafíos más importantes en los pilares de infraestructura y equipamiento y sostenibilidad ambiental en los que registra sus puntajes más bajos (4,4 sobre 10).

Esto como resultado de su débil desempeño en los indicadores de costo de transporte a mercado interno y pasajeros movilizados vía aérea, en el caso del pilar de infraestructura, y en los indicadores de negocios verdes e inversión en servicios ambientales en el pilar de sostenibilidad ambiental

En Armenia lanzarán estrategia de Autotest de VIH que busca facilitar la realización de pruebas de forma sencilla, confidencial y sin costo

Principalmente la iniciativa busca llegar a grupos focalizados que, por sus prácticas de riesgo, se ven más expuestas al contagio de VIH como son las trabajadoras sexuales, Población migrante venezolana y las personas que se inyectan drogas.

La secretaria de salud de la ciudad, Lina Gil explicó que, en articulación con la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial, EnTerritorio establecen el proceso en la ciudad para mejorar el acceso a un diagnóstico que permitirá aumentar la demanda a otros servicios de autocuidado y brindar un acompañamiento psicosocial para que el paciente pueda continuar la ruta de salud más adecuada.

Indicó que es una prueba muy sencilla de realizar puesto que es un pinchazo en el dedo y con dos góticas de sangre en la prueba después de 15 minutos tienen el resultado.

Por fin el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa entrego la sede para la Institución educativa La Adiela, sede La Cecilia, que tendrá 23 aulas nuevas (6 preescolar y 17 básica media), biblioteca, aula de bilingüismo, laboratorio integrado, aula de tecnología, aula polivalente, cocina, comedor, zona administrativa, zona recreativa y baterías sanitarias.

Este proyecto tuvo una inversión de $8.250 millones para 480 alumnos y era el único que restaba por entregar a la ciudad de Armenia.

Autoridades de salud en Armenia entregan recomendaciones para prevenir el dengue en la temporada de lluvias

Frente al anuncio de la segunda temporada de lluvias del año y con la incidencia del fenómeno de El Niño la secretaria de Salud de la ciudad, Lina Gil reconoció que se generan las condiciones idóneas para la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Envió un llamado a los ciudadanos a acatar las medidas pertinentes para evitar afectaciones de salud como no represar agua, no dejar tanque de reserva porque esos espacios son propicios para los criaderos de vectores. Afirmó que estas recomendaciones se hacen indispensables en la semana de receso escolar que muchas de las personas viajan.

En cuanto a la situación general de la enfermedad en la ciudad dijo que tiene una tendencia a la baja y es por el trabajo que realizan en las diferentes comunas.

El periódico El Espectador otorgó a Comfenalco Quindío el segundo lugar del Premio Bibo 2023, en la categoría Apropiación Social del Conocimiento, galardón que reconoce prácticas de sostenibilidad destacadas en el país. Con el proyecto: Por el planeta, por nuestra gente, la Caja obtuvo este importante lugar, con un proceso que incentiva buenas prácticas ambientales a través de estrategias innovadoras.

José Fernando Montes Salazar, Director Administrativo de Comfenalco Quindío, se mostró satisfecho y exaltó la labor que ha venido implementando la Caja para estimular programas medioambientales, con el propósito de disminuir la huella ecológica y mejorar la calidad de vida. Además, manifestó que “este reconocimiento es un aliciente que nos permitirá seguir innovando en acciones sostenibles dentro de la organización”.

A partir del 30 de octubre mujeres estudiantes de grado 11 podrán inscribirse para obtener una de las becas que la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, otorgará para estudiar ingeniería en la Universidad Alexander von Humboldt de Armenia.

ACOFI y la Universidad von Humboldt de Armenia invitan a las mujeres que habiten en alguno de los municipios de categoría 3, 4, 5 o 6 del Quindío, y que deseen ser profesionales en Ingeniería, a que se postulen por una beca que cubrirá el 100% de su matrícula universitaria, y con un plazo máximo de 5 años para alcanzar el título profesional.

La convocatoria aplica para las personas que se hayan graduado como bachilleres a partir del año 2020 o que se encuentren ad portas de graduarse. Las carreras disponibles para acceder a la beca son: Ingeniería Industrial, Civil o de Software, y el ingreso debe darse para el primer semestre de 2024.

Hoy en el día mundial del árbol, la Corporación Autónoma regional del Quindío, la sociedad de mejoras públicas realizará hoy una jornada de amor por el parque de la vida con la siembra de árboles, la actividad se cumplirá a las 9 de la mañana

A menos de un mes de los juegos nacionales y para nacionales en el Eje Cafetero, las autoridades deportivas en Armenia señalan que están listos para entregar a tiempo los escenarios deportivos

Y es que el 11 de noviembre será la inauguración de los juegos nacionales en Pereira y el 2 de diciembre será el turno para los para nacionales en Armenia.

El director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, Imdera, Wilson Herrera se mostró complacido por el trabajo que han realizado en materia de infraestructura de los escenarios deportivos que tienen un avance significativo de ejecución lo que permitirá cumplir con el cronograma establecido.

Fue enfático en afirmar que es un evento muy importante no solo en materia deportiva por la aspiración que hay en medallería sino por la dinámica económica alrededor en cuanto a la ocupación hotelera. Aseguró que en el Coliseo del Sur están realizando intervenciones a pesar de que las federaciones solicitaron que las disciplinas fueras trasladadas a otros escenarios.

En deportes, Las Chicas de Caciques del Quindío perdieron el partido de ida de la gran final de la liga nacional de futbol de salón femenino por marcador de 3 a 1 contra Miner en Bogotá, el partido de vuelta será el sábado 14 de octubre en el coliseo del municipio de Buenavista a las 7 de la noche.

Mientras que, en la rama masculina, hoy Caciques del Quindío jugará el partido de ida de la semifinal de la Liga Nacional de Fútbol de Salón enfrentando a club Deportivo Samaniego en Nariño a las 7 de la noche.

Miércoles 11 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío