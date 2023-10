Gustavo Bolívar: “En primera vuelta tenemos un empate técnico”

A menos de 20 días que se lleven a cabo las Elecciones de Autoridades Locales 2023 en Colombia, los candidatos a la Alcaldía de Bogotá preparan sus últimas estrategias para marcar diferencia en las urnas el próximo domingo 29 de octubre.

En estas últimas semanas los aspirantes recurren a la propaganda, intensifican su campaña en las calles y apelan a las encuestas para analizar qué posición ocupan y qué maniobras deberán ejecutarán en los próximos días.

Este es el caso del candidato del partido oficialista del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, cuya campaña contrató un sondeo de opinión para estimar las posibilidades del aspirante de cara a los comicios.

Esta es nuestra encuesta y su ficha técnica.

Mide intención de voto en 1a y 2a vuelta y elección para concejo de Btá.

La encuesta completa estará en mi página en 2 horas.

A trabajar el doble compañeras y compañeros si no queremos que siga gobernando el claudismopeñalosismo. pic.twitter.com/4pCueLVw6S — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 12, 2023

Las encuestas de Bolívar

En 6AM HOY por HOY de Caracol Radio, Bolívar reveló los resultados de esta encuesta y se refirió a la supuesta estrategia del que considera su mayor contender: “Carlos Fernando Galán se ha vuelto más petrista que yo”.

“En primera vuelta tenemos un empate técnico con una leve ventaja para el candidato Galán. Ahí está bien para mí, el problema es en segunda vuelta en la que gana Galán con el 41 % y yo tengo el 28,7 %”, señaló el aspirante del partido de Gobierno.

En ese sentido, aseguró que este sondeo lo ha hecho consciente del trabajo que necesita llevar a cabo junto a su equipo de campaña de cara a las elecciones y aseguró que espera un repunte en los próximos días cuando sea lanza la pauta en redes sociales y en los medios tradicionales.

La primera y la segunda vuelta

A su vez, señaló que esperaba ganar la primera vuelta, por cuenta de lo que califica como un voto “duro” en la capital por parte de los movimientos de izquierda; no obstante, advirtió que el reto estará en la segunda donde se enfrentaría, según sus cálculos, con Galán.

“Un candidato que recibe adhesiones de casi toda la clase política de Bogotá y yo no he querido hacer esas adhesiones porque he preferido perder a entregarle la ciudad a pedazos a los grupos políticos que se roban la ciudad”, señaló Bolívar.

“Galán se ha vuelto más petrista que yo”

Por otra parte, el candidato rechazó que el Gobierno nacional esté llevando a cabo una campaña política a su favor y aseguró que no se ha pegado de los logros de la Bogotá Humana en la capital para impulsar su candidatura.

Por el contrario, aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro está pasando por un periodo de impopularidad que está convirtiéndose en una carga para sus aspiraciones.

“El que más resalta, por encima de mí, los logros de la Bogotá Humana es el candidato Galán. Es una estrategia de él de resaltar lo bueno de la Bogotá Humana. Después de votar por el candidato Rodolfo Hernández ahora Galán se ha vuelto más petrista que yo”, aseguró Galán.

En ese sentido, explicó que esta sería la estrategia empleada por parte del aspirante del Nuevo Liberalismo para marcar una diferencia frente a la posibilidad que se alineen las políticas entre el Gobierno nacional y local en caso de que sea electo en los próximos comicios.