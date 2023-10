EN VIVO conflicto Israel - Hamás | Confirman la identidad de 97 secuestrados por Hamás

4:30 a. m. | Bloqueo total de Gaza seguirá hasta la liberación de los rehenes

El ministro de Energía israelí, Israel Katz, aseguró que el cerco impuesto sobre Gaza no se levantará hasta la liberación de todos los rehenes.



"No se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna tubería de agua y no entrará ningún camión de combustible".