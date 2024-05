¿Esponjoso como un algodón? Astrónomos tuvieron asombroso descubrimiento de planeta gigante

El trabajo de un grupo de astrónomos logró un importante hallazgo. Se trata de un planeta que ha sido descrito como uno que supera el tamaño de Júpiter en un 50%. Pero, además, se destaca por ser el segundo cuerpo celeste (planeta) más ligero encontrado en el Universo. Este fue llamado por la coalición internacional de astrónomos como WASP-193b.

Los científicos han mencionado que este planeta está fuera de nuestro Sistema Solar, pero que, además, su hallazgo es bastante relevante, ya que permitirá entender planetas atípicos similares.

Por el momento, se conoce que WASP-193b se encuentra a una distancia de 1.200 años luz de la Tierra. Su relevancia científica permitió que fuera publicado en la revista Nature Astronomy.

Al respecto, en un comunicado Barkaoui, un investigador postdoctoral de ciencias de la Tierra, atmosféricas y planetarias del Instituto Tecnológico de Massachusetts, mencionó que WASP-193b representa un gran reto para la investigación, ya que por ahora desarrollar comparaciones precisas es bastante difícil. “El planeta es tan ligero que resulta difícil pensar en un material análogo en estado sólido”

Frente a la comparación con el algodón de azúcar, el mismo experto mencionó que WASP-193b tendría en su consistencia gases ligeros. “La razón por la que se asemeja al algodón de azúcar es porque ambos están formados principalmente por gases ligeros en lugar de sólidos. El planeta es básicamente súper esponjoso”.

Más planetas esponjosos:

De acuerdo a los científicos, hay más planetas similares a WASP-193b. De hecho, por su parecido con Júpiter y por su apariencia los llaman el grupo de los “Júpiter esponjosos”. Entre estos, hay uno mucho más liviano o ligero que el publicado esta última semana en la revista científica. Es el conocido como Kepler 51d, y que es bastante similar en tamaño a Júpiter y cien veces más ligero.

Kepler 51d es el planeta más ligero nunca antes visto. Tanto este, como WASP-193b y los demás “Júpiter esponjosos”, han sido caracterizados por 15 años como un completo misterio. La distancia sin duda ha dificultado su estudio.

Pese a esta situación, los expertos han aclarado que por las condiciones de WASP-193b se cree que pueda ayudar a resolver el misterio sobre estos planetas esponjosos. Esto se debe a que puede llegar a ser estudiado desde el telescopio James Webb.

El reto de estudiar WASP-193b:

No solo la distancia es un reto en la investigación de WASP-193b, sino su composición. El planeta comparado con Júpiter y con un algodón de azúcar ha sido descrito como todo un desafío científico. Por ahora, se sabe que la densidad con la que cuenta es bastante peculiar para su tamaño. Además, se ha detallado que está formado por hidrógeno y helio.

Lo anterior, derivó en otra tarea importante y es la de calcular su masa, ya que su tamaño y composición no son similares a otros planetas. Normalmente, el cálculo se hace revisando la velocidad de la traslación de los planetas en torno a una estrella. No obstante, en este caso no se evidenció suficiente información, debido a que WASP-193b es muy ligero.

El estudio de la masa de WASP-193b comenzó hace cuatro años, ya que la señal de la masa era insignificante y esto extendió el tiempo de la recopilación de los datos. Asimismo, los científicos encontraron varios datos curiosos y poco similares que debían ser revisados

Sobre las dudas iniciales, Francisco Pozuelos, coautor del estudio e investigador principal del Instituto de Astrofísica de Andalucía, comentó: “Al principio obtuvimos densidades extremadamente bajas, lo que resultaba muy difícil de creer”

Tras un largo tiempo de estudio, concluyeron que la masa de WASP-193b es apenas el 14% del total de la de Júpiter, esto pese a que el planeta es un 50% más grande. Para los expertos, este planeta representa un tema importante de investigación sobre la formación de este tipo de planetas esponjosos.