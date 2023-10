Corte esta pendiente de resolver si el aborto se considera un derecho fundamental

La Corte Constitucional dió a conocer este miércoles que tumbaron dos sentencias que declaraban que el aborto en Colombia no era un derecho.



Se trata de T-158 de 2023 que establece que no se puede derivar la existencia de un “derecho fundamental al aborto” o que “su práctica constituya una obligación a cargo del sistema de seguridad social en salud”.



Y la T-430 de 2022, que establece que “no es posible deducir de la sentencia C-055 de 2022 un supuesto derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ni su legalización, ni la obligación del sistema de seguridad social en salud.



Dentro de los argumentos de la sala plena, argumentan que hay desconocimiento de precedentes y que ya hay cosa juzgada “respecto de lo decidido en la Sentencia C-055 de 2022″.



Por eso será el Magistrado José Fernando Reyes quien deberá emitir un nuevo fallo para saber si se declara derecho fundamental.



Es importante resaltar que ambas sentencias no afectan el hecho de abortar hasta la semana 24 de gestación.