Con tutela buscan tumbar inscripción de Vicente Aníbal Ojeda a la Alcaldía de Tunja

Tunja

Con sorpresa el candidato a la alcaldía de Tunja, Vicente Aníbal Ojeda fue notificado de una acción de tutela que interpuso Daisy Milena Gómez Otálvaro contra la Registraduría especial de Tunja y los registradores especiales de Tunja Leidy Marcela Luna Moreno y Nora Isabel Ortega Arias donde advierte que, se le están violando varios derechos al permitir la inscripción “a identidad imagen real de Vicente Aníbal Ojeda como candidato a la alcaldía de Tunja por el partido Conservador”.

En los hechos objeto de la tutela, la señora asegura que, “quien está participando como candidato a la alcaldía de Tunja por el partido Conservador, Vicente Aníbal Ojeda no es una persona humana, es una identidad en imagen real y no puede estar participando como candidato a la alcaldía de Tunja porque en Colombia la Constitución y las leyes electorales solo permiten elegir personas humanas no identidades de imagen real”.

Además, sigue argumentando, “al momento de hacer la inscripción el candidato identidad imagen real Vicente Aníbal Ojeda presenta una cedula y no se verifica que sea de quien la porta, se presume que el documento es de él porque lo tiene pero ese documento se creó para mantener una identidad en imagen real, la huella digital no corresponde con la huella digital de quien la usa porque la huella es otra, no se verifican los datos de la cédula, el sexo, la edad, lugar de nacimiento, estatura, color de piel de quien la porta y la apariencia real de quien usa el programa imagen real con el que se permite la identidad imagen real”.

Fue por eso por lo que, el candidato a la alcaldía de Tunja, Vicente Aníbal Ojeda volvió a la registraduría. “Nos encontramos en la registraduría especial de Tunja, teniendo en cuenta que tuve que venir a hacer un ejercicio de cotejo de huellas dactilares por cuenta de una tutela que la señora Deysi Gómez Otálvaro, una abogada de Antioquia ha puesto en contra de la inscripción de mi candidatura teniendo en cuante que manifiesta que yo soy un holograma, que tengo un chip, entre muchas otras cosas que han hecho que tengamos que venir acá para dar respuesta a la acción de tutela”, dijo.

Pero no es la primera vez que la señora Daisy Milena Gómez Otálvaro interpone este tipo de acciones, pues al despacho del Juzgado 12 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá llegó en 2020 una acción de tutela en la reclamaba la protección de sus derechos a la vida, el debido proceso y la libertad religiosa, entre otros y aseguró que, “se tiene la creencia por la comunidad que el denominado cartel de Medellín se extinguió con la muerte de su promotor Pablo Emilio Escobar Gaviria en diciembre de 1993 a manos de las autoridades de policía de Colombia con la cooperación del gobierno de los Estados Unidos de América, no se ha hecho una investigación profunda sobre quiénes son los verdaderos creadores de dicha organización criminal”.

Pero va más allá al argumentar que, “el cartel de Medellín fue creado por otra organización ‘Clero Ruso Ortodoxo’ que perpetúa el Imperio Romano que está compuesta por ciudadanos de origen árabe, pero que tienen varias nacionalidades”. En su momento el juzgado de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela de la señora, Daisy Milena Gómez Otálvaro.