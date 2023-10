Personas ajenas a Corferias estarían usando el nombre de la corporación para ofrecer bonos

Corferias informó que personas ajenas a la corporación están usando su nombre para “obsequiar” tarjetas de regalo, ya que los visitantes a la Feria del Hogar han reportado llamadas recibidas por una empresa ajena a la corporación pero que menciona el nombre de Corferias al momento de ofrecer dicha tarjeta.

La organización dice que no se encuentran haciendo ningún tipo de actividad relacionada con la entrega de regalos o bonos a la ciudadanía.

Tal es el caso de Alejandra Vides “recibí una llamada de una supuesta empresa que es de Corferias, donde se hacen pasar por funcionarios de esta organización, dicen que obtuvieron nuestros datos en la Feria del Hogar. Me dicen que me tienen que entregar un bono de libre consumo y minutos después me llega un correo de Corferias diciendo que hay personas que se están haciendo pasar por ellos”.

Asegura que el tema se está saliendo de control porque ya están llamando a mucha gente. “Mi cuñado, por ejemplo, no fue a la feria pero igualmente tienen sus datos también, entonces algo ocurrió ahí y se está filtrando nuestra información. Lo que me preocupa es el tema de como obtuvieron los datos si hay una ley de habeas data que nos protege a nosotros con este tema de los datos confidenciales” afirmó.

Por su lado, Corferias recomienda que en caso de ser contactado abstenerse de responder o entregar información.