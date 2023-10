Firma encuestadora denuncia suplantación en el municipio de Ocaña

Cúcuta

Una firma encuestadora a nivel nacional denuncia presuntas suplantaciones en encuestas falsas realizadas en el municipio de Ocaña y presentadas a través de redes sociales.

La firma de consultoría e investigación Suárez y Asociados, avalada por el Consejo Nacional Electoral, denuncia una suplantación de su imagen en una encuesta sobre la intención de voto a la alcaldía de Ocaña. Juan Pablo Suárez, su gerente y representante legal, asegura que no ha sido contratado para ninguna investigación en Norte de Santander e iniciará las acciones legales correspondientes.

“Para estas épocas electorales es muy usual que suplante en firmas que estén inscritas ante el Consejo Nacional Electoral, pero hasta el día de hoy me entero de una encuesta en Norte de Santander, específicamente en el municipio de Ocaña, y me preguntan que si mi firma ha realizado alguna investigación en el municipio, y claramente no he contratado con nadie en Ocaña, no hemos hecho ninguna investigación en el municipio, por lo tanto no me queda sino proceder a instaurar una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral por esa suplantación” le dijo a Caracol Radio.

Pide a los votantes tener en cuenta los mecanismos de verificación para no caer en engaños o manipulaciones por parte de campañas políticas.

“El llamado es primero a la ciudadanía, a que estén vigilantes de las fake news que intentan manipular la opinión pública, en las encuestas está toda la información de la firma y mi número como representante legal, para que puedan verificar, ya que es algo que me ha pasado en días anteriores en Chiquinquirá y en el Tolima, porque normalmente tenemos cobertura es desde el centro del país hacia el sur” agregó Suárez.

Por su parte, la ciudadanía de Ocaña pide transparencia en el desarrollo de las campañas políticas, para los comicios electorales del próximo 29 de octubre.