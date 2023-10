Excanciller Fernández: Gobierno se distancia sobre lo que ha sido tradición en Colombia

Por medio de una declaración pública, doce excancilleres de gobiernos pasados en Colombia presentaron su rechazo por las declaraciones del presidente Gustavo Petro acerca del conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamás. En dicho comunicado, dejaron en claro que no hay justificación alguna para los ataques de este grupo ni para los secuestros y asesinatos de civiles, y recalcaron que dichos actos merecen rechazo y condena por su violación de la Carta de las Naciones Unidas y as normas internacionales de protección de la población civil. Sobre el particular, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol el excanciller Guillermo Fernández de Soto.

“El documento tiene un valor histórico, es la primera vez en que 12 excancilleres de la República han decidido sacar este comunicado sobre un tema muy delicado para la paz y seguridad internacional. En Colombia sí son posibles los consensos en temas así”, comentó Fernández de Soto.

¿En qué se está equivocando el gobierno Petro?

De acuerdo con Fernández de Soto, el gobierno Petro se distancia sobre lo que ha sido la tradición de Colombia, el respeto al derecho internacional, al multilateralismo, a la protección civil, entre otros. Así las cosas, reiteró que las declaraciones ponen en aprietos a la seguridad y la paz internacional. Por esta razón, Colombia debe ser cuidadosa en lo que se dice y evitar comparaciones más aún buscando mantener buenas relaciones a nivel internacional.

¿Petro contestó el comunicado de los excancilleres?

Sobre el particular, el excanciller Fernández de Soto reiteró que lo que está en discusión es un acto de terrorista que pone en riesgo la paz en Oriente Medio y adicionalmente y mantienen su preocupación al respecto.

“Esto es lo que conduce una violación de las normas de Derecho Internacional, lo condenamos firmemente los 12 excancilleres. La forma en la diplomacia juega un papel muy importante, las palabras y los simbolismos cuentan. No todos los colombianos estamos de acuerdo con la manera en la que el Gobierno ha manejado un tema tan delicado”, reiteró.

