Pacto Histórico se suma a candidaturas de Fuerza Ciudadana a Alcaldía y Gobernación

Santa Marta

Militantes y líderes regionales, así como nacionales del Pacto Histórico entre ellos, la Unión Patriótica, Partido Comunista, Partido del Trabajo y demás colectividades que tienen presencia en el Magdalena, se unieron a la campaña de Fuerza Ciudadana y sus candidaturas a la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena.

El presidente de la colectividad en Magdalena, Efraín Mojica; el congresista Gabriel Becerra; Jefferson Afanador, Luis Fernando Sánchez ‘Pica’, entre otros, resaltaron durante el evento que se realizó en el barrio 20 de Julio de Santa Marta, el “engranaje que hay entre las dos organizaciones”.

El representante a la Cámara, Gabriel Becerra, expresó que “lo hecho por el CNE contra Patricia Caicedo y Fuerza Ciudadana busca afectar la democracia en Santa Marta y el Magdalena, por eso hemos venido hasta acá para refrendar una alianza con nuestros hermanos de causas y luchas históricas de Fuerza Ciudadana, como lo son Rafael Martínez y Patricia Caicedo. Es un respaldo que rarifica nuestro compromiso para impulsar el proyecto del agua para Santa Marta, es una unidad por la Paz del presidente Petro”.

Por su parte, Efraín Mojica indicó que “estos ejercicios de unidad los venimos consiguiendo y por eso somos convencidos que en esta causa de país, de departamento, de municipios, la unión es la que puede mantener el Cambio que ya inició en el Magdalena, porque el propósito común de seguir con el Cambio en el territorio”. Igualmente, al masivo apoyo sumaron delegados y candidatos a alcaldías y demás cargos de elección popular del Pacto, de las 4 subregiones del Magdalena -Norte, Río, Centro y Sur-.

TRABAJO EN UNIÓN

El candidato a la gobernación, Rafa Martínez, tildó la adhesión como una muestra más de la credibilidad de Fuerza Ciudadana y Carlos Caicedo y sus proyectos de Cambio para el territorio samario y departamental, por lo que reafirmó que seguirá trabajando para que se garantice la democracia en la capital del Magdalena y el Cambio que inició hace 12 años en la ciudad.

“No descansaremos hasta que a nuestro partido se le garantice un candidato a la Alcaldía de Santa Marta. Lo que hicieron fue una jugarreta para sacarnos del camino y ahora quieren hacer lo mismo conmigo y no lo vamos a permitir. Persistiremos y lo lograremos porque el Cambio sigue en Santa Marta y el Magdalena”, apuntó Rafa Martínez.

A su turno, Patricia Caicedo enfatizó en asegurar que por las vías jurídicas rescatarán el derecho de Fuerza Ciudadana de participar en el debate como lo indica el mandato popular.

“Los invito a cerrar filas, por la democracia de Santa Marta está en riesgo porque no solo me inhabilitan a mí, sino que no permiten que Fuerza Ciudadana ponga un candidato para que ustedes los elijan; como decía Rafa: o es con Patricia, o es con el candidato de Fuerza Ciudadana, o es con el voto en blanco; porque no pasarán; no pasarán; las sombras del pasado no volverán a la Alcaldía”.