Un incendio generó polémica en Ituango entre el alcalde y los bomberos

En la noche del sábado se reportó un incendio en una vivienda del área urbana del municipio de Ituango. La conflagración se generó al parecer, por un corto circuito y por fortuna no dejó personas lesionadas, pero sí pérdidas económicas. La situación fue controlada por la policía y la comunidad lo que generó un fuerte encontrón entre el alcalde Edwin Mauricio Mira y el comandante de bomberos Jairo Calle.

La situación es que los bomberos indicaron que no podían atender la emergencia porque están sin recursos, incluso ni gasolina tienen para los vehículos de emergencia lo que desató el malestar del mandatario local, que incluso aseguró que demandará a los bomberos por negarse a atender el incendio.

“No tuvimos la atención por parte de los bomberos ya que ellos argumentan que los recursos que le da el municipio son muy pocos. Nosotros vamos hacer una denuncia el lunes por negligencia por parte de los bomberos voluntarios de Ituango y le vamos a exigir que nos pasen un reporte de gastos, porque el municipio cada año les entrega más de cien millones de pesos para que funcionen y argumentando que no les da para la gasolina no se movilizaron y aparecieron ya cuando todo estaba controlado por parte de la comunidad y la policía”, dijo el alcalde Mira.

El mandatario agregó que los servidores públicos deben tener vocación de servicio y no de negocio y recalcó que los bomberos están para salvar vidas independientemente de los recursos y agradeció a la fuerza pública la reacción oportuna.

“Si el problema es por falta de recursos, primero hay que pensar en las vidas humanas, que pensar en la parte económica, entonces, por ese lado si vemos muy mal a los bomberos. La policía reaccionó oportunamente y no es obligación de ellos”, agregó.

Caracol Radio se contactó con el señor comandante de bomberos Jairo Calle para conocer su versión de los hechos e indicó que la alcaldía les adeuda cuatro meses de pago por prestación de servicios y que tiene varios equipos en mal estado y que no pueden usar.

“Tenemos equipos para arreglar, tenemos máquinas para reparar, tenemos una máquina con el tanque averiado desde principio de año, entonces no tenemos con qué arreglar el tanque de la máquina, no tenemos con qué sostener el personal, no tenemos con que sostener el equipó y ni recursos para el sostenimiento”, dijo el socorrista.

Agregó que la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades pertinentes desde el 31 de agosto y que incluso desmadraron a la alcaldía en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría por el presunto mal uso de los recursos que le corresponden a los bomberos.

“Nosotros al tercer mes requerimos al municipio mediante un derecho de petición que no fue respondido en el que le solicitamos que nos informaran cuánto les había llegado de la sobretasa bomberil y en que se la estaban gastando, porque sabíamos que el valor del recaudo sobrepasaba el valor de los pagos que se habían hecho en su momento y ni una cosa ni la otra”, agregó el comandante Jairo Calle.

Finalmente dijo que la tesorera municipal le había indicado que el dinero lo había utilizado para pagar prestaciones sociales de otro personal y que por ello no les había podido pagar. Lo único claro es que el municipio de Ituango está sin bomberos por falta de recursos.